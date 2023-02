Oana Pellea implineste 48 de ani

Demult de tot, Oana Pellea era "fiica lui Amza". A devenit insa una dintre cele mai apreciate actrite romance, cu roluri in filme straine, cu aparitii memorabile pe scenele teatrelor romanesti.

Oana Pellea implineste vineri 48 de ani. S-a nascut la 29 ianuarie 1962, in Bucuresti, dintr-un tata celebru, disparut prematur, Amza Pellea, si Domnica Mihaela. A studiat la Academia Romana de Teatru si Film si a terminat studiile in propmotia 1984, la clasa profesoarei Sanda Manu.

In perioada 1984-1987 a fost actrita la Teatrul din Piatra Neamt. A jucat la Teatrul Bulandra din 1987 pana in 1999 si a participat la numeroase turnee din America de Nord, America de Sud, Japonia si Europa. Din 1999, Oana Pellea este liber profesionista. Performantele sale notabile au inclus, printre altele, rolurile Masei din Trei surori a lui Cehov, a lui Lucius din "Iulius Cezar" de W Shakespeare - pentru care i-a fost acordat Premiul Criticii Internationale pentru "Cea mai buna actrita".

Alte roluri de scena importante au inclus: Julieta din Mefisto a lui Klaus Mann, Catarina din productia lui Mihai Maniutiu, Imblanzirea Scorpiei dupa Shakespeare si Drussila din Caligula a lui Albert Camus, Timpul din Poveste de iarna a lui Shakespeare, in regia Alex. Darie si altele. Peste 30 de roluri importante in teatru si 20 in film.

Ads

In 2006 a jucat alaturi de Clive Owen in filmul "Children of men", in regia lui Alfonso Cuaron, produs la studiourilor Universal Picture. Acest film a fost realizat in intregime la Londra si a fost nominalizat pentru premiile Oscar la trei categorii. In 2007, a fost distribuita in productia britanica "I really hate my job", regia Oliver Parker. In acelasi an a jucat in productia americana "Fire and Ice", regia Jean-Christophe Comar ("Pitof").

M.M.

Ads