Pelicula "Hartia va fi albastra", proiectata la Lisabona

Filmul "Hartia va fi albastra", in regia lui Radu Muntean, va fi proiectat, pe 30 aprilie, la Biblioteca Institutului Cultural Roman de la Lisabona.

Cu Dragos Bucur, Paul Ipate si Adi Carauleanu in distributie, filmul a castigat la Festivalul International de Film de la Sarajevo (2006) doua premii: Mentiunea speciala a Juriului si Premiul CICAE - Confederatia Internationala a Cinematografelor de Arta si Eseu.

Filmul lui Muntean a fost desemnat Cel mai bun film in cadrul celei de-a doua editii a Festivalului International de Film Eurasia - Antalya, Premiul Special al Juriului in cadrul Festivalului de Film de la Namur si s-a aflat in Competitia oficiala si a Festivalului International de Film de la Locarno.

