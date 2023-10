Seria de autor Steinhardt, publicata de Polirom

Polirom editeaza impreuna cu Manastirea "Sfinta Ana" Rohia integrala operei lui Nicu Steinhardt, la doua decenii de la moartea sa.

Editia este ingrijita, iar studiul introductiv si reperele biobibliografice sunt semnate de Virgil Bulat.

"Jurnalul fericirii este in egala masura o opera de bilant existential (asemenea Luntrei lui Caron a lui Lucian Blaga), dar si una conturind devenirea si cristalizarea unei constiinte - in toate componentele ei: teologica si morala, civica si politica, estetica etc.", considera ingrijitorul noii editii, anunta Polirom pe site-ul editurii.

"Am intrat in inchisoare orb (cu vagi strafulgerari de lumina, dar nu asupra realitatii, ci interioare, strafulgerari autogene ale beznei, care despica intunericul fara al risipi) si ies cu ochii deschisi; am intrat rasfatat, razgiiat, ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose", marturisea Steinhardt.

"Literatura noastra s-a imbogatit cu o carte de prima mana, la care vom simti nevoia sa ne intoarcem nu o data, in clipe de restriste, dar si de bucurie", scrie Nicolae Manolescu despre noua aparitie editoriala.

Miercuri, la ora 13, la o zi dupa comemorarea de la Manastirea "Sfinta Ana" Rohia a lui N. Steinhardt, Biblioteca Judeteana "Petre Dulfu" din Baia Mare va gazdui prima lansare a noii serii de autor.

La eveniment vor prezenta IPS Bartolomeu Mitropolitul Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului, PS Justinian Episcopul Maramuresului, PS Justin Hodea Sigheteanul, Silviu Lupescu, Virgil Bulat, George Ardeleanu, Florian Roatis si Stefan Iloaie.

