Sibiu Film Fest, in perioada 12-16 august

Sibiul va deveni capitala filmelor mute si a filmelor europene, intre 12 si 16 august, in cadrul unui proiect intitulat "Muzica in alb negru. Sibiu Film Fest", anunta AmosNews.

Laurentiu Bratan, coordonatorul proiectului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa ca, initial, organizatorii au vrut sa difuzeze filmele mute, de productie germana, in Piata Mica, dar, pentru ca scena fusese demontata, peliculele vor fi proiectate in curtea unei scoli speciale din Sibiu.

Filmele mute vor fi acompaniate live de trioul Aljoscha Zimmermann, din Munchen. Accesul publicului va fi liber, iar filmele din limba germana vor fi subtitrate electronic in romana, maghiara si engleza.

In paralel cu acest proiect, la cinematograful "Arta" se va desfasura al doilea subproiect de la Sibiu Film Fest. Aici vor fi prezentate cinci filme europene de lung metraj, toate coproductii intre doua sau mai multe tari din Europa.

Laurentiu Bratan a mai adaugat ca a profitat de integrarea Romaniei in UE pentru a aduce la Sibiu filme care reflecta diversitatea in spatiul european.

In fiecare zi va fi difuzata cate o pelicula, cu incepere de la ora 16.00. Toate filmele sunt prezentate in versiunea originala si au subtitrare in limba romana. Pretul unui bilet este de 7 lei.