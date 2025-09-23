Targul Anticarilor Rom-Antique, la World Trade Plaza

Cea de a 28-a editie a Targului Anticarilor Rom-Antique va fi deschis sambata si duminica, la World Trade Plaza - Sofitel, anunta un comunicat al organizatorilor.

Aproape 70 de galerii de arta si colectionari particulari vor expune pentru iubitorii de arta lucrari inedite, tablouri de valoare si obiecte decorative traditionale de mare valoare artistica.

Organizatorii se declara placut impresionati de faptul ca in ultimii ani interesul romanilor pentru obiectele de arta autentice, pentru eleganta si rafinament a crescut substantial. Mai mult, ei spun ca piata obiectelor de arta de la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX a devenit deosebit de activa, plasand Bucurestiul in randul capitalelor lumii.

Expozitia va fi deschisa pe 1 si 2 martie, intre orele 10 si 18.

Ads