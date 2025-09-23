Targul Anticarilor Rom-Antique, la World Trade Plaza

Vineri, 29 Februarie 2008, ora 12:23
1554 citiri
Targul Anticarilor Rom-Antique, la World Trade Plaza

Cea de a 28-a editie a Targului Anticarilor Rom-Antique va fi deschis sambata si duminica, la World Trade Plaza - Sofitel, anunta un comunicat al organizatorilor.

Aproape 70 de galerii de arta si colectionari particulari vor expune pentru iubitorii de arta lucrari inedite, tablouri de valoare si obiecte decorative traditionale de mare valoare artistica.

Organizatorii se declara placut impresionati de faptul ca in ultimii ani interesul romanilor pentru obiectele de arta autentice, pentru eleganta si rafinament a crescut substantial. Mai mult, ei spun ca piata obiectelor de arta de la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX a devenit deosebit de activa, plasand Bucurestiul in randul capitalelor lumii.

Expozitia va fi deschisa pe 1 si 2 martie, intre orele 10 si 18.

Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
În ciuda unei creșteri fulminante a partidului AUR, care a reușit să-l ducă pe George Simion în turul al II-lea, asigurându-și, de asemenea, rolul de opoziție principală în Parlament,...
9 ani de USR. A reușit partidul să-și păstreze nucleul de valori promise? „Abordarea inițială a fost ușor extremistă”
9 ani de USR. A reușit partidul să-și păstreze nucleul de valori promise? „Abordarea inițială a fost ușor extremistă”
USR a împlinit nouă ani de la înființare. Partidul care a pornit precum un experiment civic, născut din frustrarea străzii și din dorința de a oferi o alternativă reală la clasa politică...
#antichitati, #targ , #cultura generala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu se mai ascund! Dupa 5 divorturi, s-a afisat pe covorul rosu alaturi de o femeie cu 38 de ani mai tanara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Recunoașterea Palestinei ca stat: simbol, presiune sau începutul unei iluzii colective? ANALIZĂ BBC
  2. "Recunoaşterea statului Palestina este o recompensă pentru Hamas". Donald Trump, furios după anunțul Franței și al altor aproximativ 20 de ţări europene
  3. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
  4. Călătorii spre iad în ”sicrie cu elice”. Viața echipajelor „narco-submarinelor” care duc cocaină din Amazon până în Europa
  5. Germania se pregătește pentru scenariul sumbru al unui conflict cu Rusia: 1000 de răniți pe zi
  6. Panică pe cel mai mare aeroport din Danemarca. Traficul aerian, oprit după ce au fost văzute în zonă mai multe drone de mari dimensiuni VIDEO FOTO
  7. Disney a anunțat revenirea show-lui "Jimmy Kimmel Live!", după suspendarea cauzată de comentariile privitoare la asasinarea lui Charlie Kirk
  8. Cercetătorii au descoperit 85 de noi lacuri subglaciare sub calota Antarcticii. „Aceste date sunt esențiale pentru modelele climatice“
  9. Franța recunoaște statul Palestina: "Deschide calea către negocieri utile", afirmă președintele Macron de la pupitrul ONU VIDEO
  10. De la muncă, direct în armată. Serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026, anunță ministrul Apărării. Când revine stagiul obligatoriu