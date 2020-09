Top 10 carti stiintifice care au schimbat lumea

Gaia (1979)

Legatura cosmica

Ce este viata? Spirit si materie (1944)

Gena egoista (1976)

Teoria Relativitatii. Relativitatea speciala si relativitatea generala (1916)

Fizica (anul 330 inaintea erei noastre)

Despre miscarile de revolutie ale corpurilor ceresti (1543)

Dialog despre cele doua mari sisteme ale lumii (1632)

Principiile matematice ale filozofiei naturale (1687)

Originea speciilor (1859)

Aparitia tiparului a fost inca si mai cruciala pentru dezvoltarea lumii noastre, pentru ca a permis oamenilor de stiinta sa isi disemineze teoriile si descoperirile si, cel mai important, a creat premisele comunicarii academice.Astfel, cercetatorii se pot concentra pe extinderea bagajului de cunostinte actuale, pornind de la informatii si metode care au fost deja verificate de generatiile anterioare.De-a lungul timpului, au fost publicate extrem de multe carti pe teme stiintifice, insa unele au fost fundamentale pentru felul in care intelegem astazi lumea. Discover a realizat o lista cu cele mai importante carti stiintifice din istoria omenirii, din care Descopera.ro a selectat un top 10.Ca inventator de instrumente stiintifice, James Lovelock nu se anunta fondatorul unei miscari de tipul New Age, cu accent pe mediul inconjurator. Cu toate acestea, tocmai asta a realizat cu "Gaia": o noua abordare asupra vietii pe Pamant.In aceasta carte , Lovelock si-a expus indrazneata idee ca planeta noastra este un singur sistem de autoreglare, pe care l-a numit Gaia si in care "intreaga gama de materii vii de pe Pamant, de la balene pana la virusuri si de la stejari pana la alge, ar putea fi considerata o singura entitate vie, capabila sa manipuleze atmosfera Pamantului pentru a se potrivi nevoilor sale generale".(1973)Aceasta carte a aparut intr-o perioada in care NASA se afla la sfarsitul programului Apollo, iar autorul, Carl Sagan, a reusit prin ea sa reaminteasca publicului si colegilor sai minunile Universului - incepand cu lumile ignorate ale propriului nostru sistem solar.In "Legatura Cosmica", Carl Sagan a sustinut eforturile de cautare a vietii extraterestre si a teoretizat existenta planetelor in sistemele binare, cu doua decenii inainte de a fi descoperite.Serialul TV "Cosmos" l-a facut faimos pe Sagan in randurile oamenilor obisnuiti, dar aventura sa a inceput de fapt cu aceasta carte.Aceasta carte clasica de biologie descrie, din perspectiva unui fizician castigator al Premiului Nobel , Schrodinger, modul in care organismele vii difera de obiectele neinsufletite, precum cristalele.Schrodinger prezinta cu atentie modul in care cele doua grupuri se supun legilor si puzzle-urilor diferite fata de ceea ce poate semnifica "paragonul ordinii" lucrurilor vii.Unele editii includ o schita autobiografica, in care Schrodinger descrie conflictul cu ideile lui Darwin, precum si propria sa fascinatie pentru evolutie.Richard Dawkins a publicat prima sa carte, "Gena egoista", in 1976.In "Gena egoista", el a incercat sa corecteze ceea ce a numit o "neintelegere generalizata a darwinismului". Dawkins a sustinut ca selectia naturala are loc mai degraba la nivel genetic, decat la specii sau la nivel individual, asa cum se presupune adesea.Richard Dawkins a introdus, de asemenea, conceptul de "meme", echivalentul cultural al genelor. Ideile si conceptele, de la moda la muzica, au o viata proprie in cadrul societatii si, propagandu-se, influenteaza progresul evolutiei umane.Dawkins a numit conceptul dupa cuvantul grecesc "mimeme", insemnand "a imita". Ulterior, acesta a nascut un intreg domeniu de studiu, numit memetica."Gena egoista" a fost notabila nu doar pentru ceea ce a sustinut, ci si datorita stilului sau accesibil, care a facut-o populara.Teoriile lui Albert Einstein au rasturnat notiunile despre corpurile in miscare, care au dominat lumea fizicii pana la el. Timpul si spatiul, a aratat Einstein, nu sunt absolute."Teoria Relativitatii" este o carte extrem de valoroasa, accesibila si publicului larg, nefamiliarizat cu ecuatiile necesare studierii acestui domeniu, fiind astfel o dovada a capacitatii lui Einstein de a-si populariza ideile - chiar daca autorul avertizeaza in prefata ca e nevoie de "o cantitate echitabila de rabdare si forta de vointa din partea cititorului".Cartea este scrisa de Aristotel si este singura, din aceasta lista, scrisa in Antichitate, pentru ca influenta pe care a avut-o asupra stiintei practicate in Europa a fost uriasa.Aristotel a asezat Pamantul in centrul cosmosului si a imaginat Universul ca un set de sfere. La acea vreme, el a concluzionat, eronat, ca lucrurile se misca diferit pe Pamant si in ceruri.Cu toate acestea, Physica, tratatul lui Aristotel cu privire la natura miscarii, schimbarii si timpului, iese in evidenta, deoarece prezinta un mod sistematic de a studia lumea naturala, unul care s-a mentinut timp de doua milenii si a dus la metoda stiintifica moderna.Copernic a asteptat pana pe patul de moarte pentru a publica acest volum, apoi l-a prefatat cu o scrisoare de aprobare semnata chiar de catre Papa Paul al III-lea, in care era explicat de ce opera nu reprezinta o erezie. Nici o dezbatere aprinsa nu a decurs din acest volum, pana la mult timp dupa moartea lui Copernic.Copernic, a argumentat ca Pamantul si celelalte planete se misca in jurul Soarelui si nu ca tot Universul se invarte in jurul Pamantului, starnind astfel o revolutie in care gandirea stiintifica a indraznit sa se indeparteze de dogma religioasa.Conversatia din "Dialog" - dintre Salviati, reprezentandu-l pe Galileo, Sagredo, laicul inteligent, si Simplicio, credincios al doctrinelor aristoteliene - aduna toate argumentele teoriei lui Copernic.Spre deosebire de Aristotel, abordarea lui Galileo asupra cosmologiei este fundamental spatiala si geometrica: axa Pamantului isi pastreaza orientarea in spatiu, in timp ce Pamantul inconjoara Soarele, iar corpurile care nu sunt sub forta isi pastreaza viteza, desi aceasta inertie este in cele din urma circulara.Papa a convocat o comisie speciala pentru a examina cartea lui Galileo si a face recomandari. Comisia a constatat ca Galileo nu tratase cu adevarat ipotetic teoria copernicana si a recomandat ca Inchizitia sa inceapa un proces.Galileo a fost chemat la Roma in 1633 si a prezentat in apararea sa o scrisoare de la cardinalul Bellarmine, care murise intre timp, in care era sfatuit doar sa fie atent. Cazul s-a ajuns intr-un impas si Galileo a fost nevoit sa declare ca si-a exagerat teoriile.Cu aceasta carte, Newton a pus bazele unei revolutii stiintifice si fizicii moderne, pornind de la cele trei legi al miscarii.Cartea enunta legile newtoniene ale miscarii, formand baza mecanicii clasice: Legea lui Newton a gravitatiei universale si o derivare a legilor lui Kepler ale miscarii planetare, pe care le-a determinat pentru prima data empiric.Textul nu este usor de parcurs, dar e accesibil celor cu educatie medie, fiind astfel o oportunitate de a intelege o parte din munca unuia dintre cele mai mari genii din istoria stiintei.Incontestabil, capodopera lui Darwin este "Originea speciilor", in care si-a prezentat teoria evolutiei prin selectie naturala.Inainte de aceasta lucrare, punctul de vedere predominant era ca fiecare specie a existat in forma sa actuala inca din momentul creatiei divine si ca oamenii erau o forma privilegiata de viata, deasupra si in afara naturii.Darwin si-a pastrat secrete ideile timp de aproape doua decenii, timp in care le-a consolidat cu observatii si experimente suplimentare. Rezultatul este o avalansa de detalii: se pare ca nu exista specii pe care sa nu le fi contemplat. Aceasta carte, care pune la indoiala dogmele religioase, a oferit un nou si determinant traseu biologiei.