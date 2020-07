Povestile incredibile ale cetatilor din Romania. Torturi fizice si psihice crunte care se aplicau in Cetatea Fagarasului

Cetatea Aradului

Cetatea Clujului

Cetatea Deva

Cetatea Fagarasului

Cetatea Neamt

Ziare.com va prezinta povestile nestiute din spatele celor mai importante cetati ale Romaniei.Cetatea Aradului a fost construita in timpul domniei imparatesei Austriei Maria Terezia (1740-1780). Locul a fost ales in mod strategic la intretaierea a doua drumuri comerciale. Unul face legatura intre Campia de Vest si Transilvania, iar altul, dinspre Oradea si Satu Mare, face legatura cu Timisoara si calea fluviala oferita de Dunare. Lucrarile au inceput in anul 1762 si au durat peste 20 de ani. La ridicarea cetatii au participat peste 1.500 de familii din imprejurimi, si au fost daramate 169 de case.In interior au fost ridicate trei corpuri principale de cladiri, care cuprindeau comandamentul, garda cetatii si manastirea spital, care includea si biserica in stil baroc, aflata astazi in stare de ruina.Cetatea Aradului a jucat un rol important in Revolutia din 1848-1849, fiind asediata timp de noua luni. Din cetate, armata austriaca a bombardat orasul timp de opt luni cu peste 40.000 de proiectile de artilerie.O perioada de timp, cetatea a fost si inchisoare. Aici au fost intemnitati 1.200 de soldati francezi, soldatii turci luati prizonieri in Bosnia in 1881 si revolutionarul roman Eftimie Murgu. Cel mai celebru prizonier al inchisorii a fost Gavrilo Princip, care in data de 28 iulie 1914 l-a asasinat la Sarajevo pe principele mostenitor al tronului imperiului Austro-Ungar, Franz Ferdinand. Acest asasinat ducand la inceperea Primului Razboi Mondial.In timpul Primului Razboi Mondial, in cetate au fost tinuti mii de prizonieri de razboi sarbi. Datorita conditiilor grele de detentie au murit peste 4.300 de prizonieri. In memoria acestora a fost pusa la poarta de intrare o placa comemorativa, potrimit aradculture.ro.In perioada medievala apare prima incinta de aparare medievala, Cetatea Clujului. Aceasta a cunoscut perioade infloritoare, dar si distrugeri ireparabile. Micuta asezare Castrum Cluj, se dezvolta in secolele XIV-XIV si este ridicata la rang de Oras Regal prin decretul lui Carol Robert de Anjou. Urmand ca, in anul 1405 sa fie ridicata la rang de Oras Liber Regesc.Cetatea Clujului avea la momentul respectiv 45 de hectare. Incep sa se ridice ziduri si turnuri de aparare cu diverse roluri: de aparare, turnuri de colt, turnuri de poarta si turnuri de camp. Construirea zidurilor a durat pana la finalalul secolului al XVI-lea, clujenii erau scutiti de taxe, datorita eforturilor lor de aparare a cetatii.In total, s-au construit 20 de turnuri si porti, care se aflau in grija diverselor bresle mestesugaresti. De-a lungul timpului, insa, turnurile si-au pierdut menirea initiala si utilitatea. Din acest motiv, ajung sa fie demolate sau distruse potrivit cluj.com.Cetatea Deva a fost construita in secolul al XIII-lea, in timpul invaziilor mongole, mentionata documentar prima in 1269 cu numele de Castrum Deva. A servit ca locuinta a voievozilor Transilvaniei.Cetatea a functionat ca fortareata militara, iar in secolul al XV-lea a fost transformata in cetate nobiliara de catre Iancu de Hunedoara. Cetatea a avut un rol de aparare in timpul incursiunilor otomane din secolele al XV-lea si al XVI-lea, iar dupa anul 1607 s-a aflat in proprietatea principilor Transilvaniei. In 1686 a fost ocupata de austrieci, care au ramas aici pana in 1747.In 1784 a fost asediata de taranii rasculati si de minerii din Muntii Apuseni, in timpul rascoalei conduse de Horia Closca si Crisan.In 1817 au inceput lucrari de renovare ale cetatii in urma unei vizite a imparatului Francisc I al Austriei. Lucrari care au durat 12 ani.In 1848 cetatea a fost sediul trupelor imperiale care au intervenit impotriva revolutiei maghiare. Insa, in august 1849 a fost distrusa dupa o explozie a depozitului de munitii, potrivit enciclopediaromaniei.roScopul pentru care a fost construita cetatea a fost acela de a apara domeniul feudal al Fagarasului. A fost construita in secolul al XV-lea din piatra si caramida. Cetatea avea o arhitectura gandita din punct de vedere militar. Incepand cu anul 1528, a devenit castel senioral fortificat, la ordinele stapanului domeniului feudal al Fagarasului din acea perioada, Stefan Mailat.Cetatea a prins se remarca in istoria Romaniei din momentul in care a fost preluata de Mihai Viteazul. Acesta i-a daruit-o sotiei sale, Doamna Stanca, care a locuit la castel vreme de un an. In acea perioada, castelul a avut parte de cea mai mare glorie, fiind cea mai cautata locatie in care aveau loc balurile din Transilvania. Acestea erau cu adevarat grandioase, fiind frecventate de toti nobilii transilvaneni. Dansurile de societate, vinul rosu si purcelul in lapte erau atractiile principale la petrecerile de la castel. Dupa moartea lui Mihai Viteazul, cetatea a fost transformata in fortareata militara, iar sotia domnitorului a fost inchisa in temnita cetatii.Cetatea Fagarasului a ramas fortareata militara pana in 1948, odata cu restaurarea comunismului, cand aceasta a fost folosita ca inchisoare. Istoricii spun ca intre 1948 si 1960, incinta cetatii a avut circa 1.000 de detinuti politici. Dintre acestia, multi au fost omorati si ingropati in secret atat in cimitir, cat si in gropi comune. Torturile fizice si psihice prin care treceau detinutii erau printre cele mai crunte. In Turnul Temnita, vizitatorii pot observa o parte dintre instrumentele folosite pentru tortura, inclusiv carcera de doar 50 de centimetri, prizonierii erau obligati sa stea chirciti, in apa extrem de rece, care le ajungea pana la nivelul genunchilor, potrivit blog.travelminit.roCetatea Neamtului se gaseste in partea de nord a tarii, aproape de Targul Neamt. Cetatea facea parte din sistemul de fortificatii construit in Moldova la sfarsitul secolului al XIV-lea, pentru apararea impotriva otomanilor. Cetatea a fost construita in secolul al XIV-lea, pe vremea lui Petru I si a fost fortificata in secolul al XV-lea de catre Stefan cel Mare.Cetatea este faimoasa pentru ca este unul dintre subiectele principale in poemul "Muma lui Stefan cel Mare" (1857), de Dimitrie Bolintineanu. In 1476, dupa ce invinsese ostile Moldovei in Batalia de la Valea Alba, sultanul otoman Mahomed al II-lea l-a obligat pe Stefan cel Mare sa se indrepte spre Cetatea Neamt. Conform legendei, mama lui Stefan nu l-a lasat sa intre in cetate si l-a sfatuit sa se indrepte spre nordul tarii, unde sa-si stranga o noua oaste. Dar ideea ca lui Stefan nu i s-a permis accesul in cetate de catre mama sa, relatata de Ion Neculce in "O sama de cuvinte", nu este adevarata din punct de vedere istoric. Mama lui Stefan cel Mare, Doamna Oltea, murise in anul 1465 si a fost inmormantata in Biserica "Sfantul Nicolae" din Poiana Siretului.In 1718, Cetatea a fost distrusa din ordinul domnitorului Mihai Racovita, potrivit cunoastelumea.ro