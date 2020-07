Povestile nestiute ale cetatilor din Romania. In ce au transformat episcopii Cetatea Oradea, in secolul XV

Cetatea Oradea

Cetatea Rasnov

Cetatea Rupea

Cetatea de Scaun a Sucevei

Cetatea medievala din Targu Mures

Ziare.com iti prezinta povestile nestiute din spatele celor mai importante cetati ale Romaniei.In 1192, Cetatea Oradea a constituit un important centru religios in urma sanctificarii fondatorului episcopiei oradene ca Sf. Ladislau Taumaturgul. In secolele al XIII-lea si al XIV-lea, cetatea reprezenta un loc de pelerinaj de talie europeana.In secolul al XV-lea, episcopii au transformat Cetatea Oradea in unul dintre cele mai insemnate centre ale Umanismului si Renasterii din Europa central-estica. Aici a functionat o mare biblioteca, cu carti aduse din intreaga Italie; un loc de intalnire al marilor carturari umanisti ai timpului; o scoala catolica; precum si un observator astronomic care fixeaza meridianul zero al hartilor la Oradea pentru mai multe secole. Acest meridian trecea prin incinta cetatii oradene.De-a lungul istoriei sale, Cetatea Oradea a servit ca resedinta a Episcopiei Romano-Catolice din Oradea, precum si drept cetate strict militara, fiind, pe rand, sub diferite administratii: maghiara/transilvaneana, otomana, habsburgica. De-a lungul secolelor, cetatea a fost asediata de: tatari, turci, rasculati transilvaneni, ostile Principatului Transilvaniei si austrieci, insa doar de trei ori cucerita, potrivit oradea.travelDin cauza invaziei tatarilor, localnicii au hotarat sa ridice o cetate de aparare si de refugiu pe varful dealului din apropierea satului. Armatele straine care intentionau sa atace Transilvania aveau cateva cai de acces. Una dintre ele era Pasul Bran. Daca alegeau aceasta cale, invadatorii dadeau de Rasnov, iar locuitorii Rasnovului, pentru a putea supravietui, nu puteau decat sa se refugieze in cetate.Pentru a rezista eventualelor incendii puse la cale de invadatori, turnurile si zidurile Rasnovului au fost acoperite cu tigla.De-a lungul istoriei, multe popoare au incercat sa-i cucereasca zidurile, insa Cetatea Rasnovului a reusit mereu sa reziste. In anul 1612, cetatea a intrat sub posesia principelui Transilvaniei din acea perioada, Gabriel Bathory, fara a exista vreo lupta. Cetatea a fost predata in urma ocuparii pantei estice, trupele lui Bathory reusind sa intre printr-o fantana secreta. Nu dupa mult timp insa, cetatea Rasnovului a fost rascumparata.In prezent, cetatea a ramas obiectiv turistic. Turul complexului este realmente impresionant, atat datorita grandoarei constructiei cat si datorita istoriei si legendelor ce invaluie acest loc, potrivit blog.travelminit.ro.Cetatea Rupea este o cetate taraneasca cu patru zone intarite cu turnuri poligonale. Prima atestare documentara a cetatii Rupea dateaza inca din anul 1324. Cetatea fost construita in secolul al XIV-lea si extinsa in secolul al XVII-lea, devenind refugiu pentru satele din imprejurimi.In vremea dacilor, pe aceste locuri a fost ridicata cetatea Rumidava, a carei denumire a fost schimbata in castrul roman Rupes, dupa cucerirea de catre romani. Aceasta denumire a ramas si pana astazi, dand in acelasi timp si numele localitatii din jurul acestei cetati, Rupea.Castrul roman Rupes facea parte din centura de fortificatii romane pentru apararea zonei comerciale si a rutelelor ce legau Valea Tarnavelor, Valea Oltului, Rasnov si Hoghiz. Intre anii 1432 - 1437, cetatea a fost atacata si jefuita de catre turci, iar in anul 1643, aceasta a fost parasita in urma unui incediu devastator ce a transformat-o in ruine.La sfarsitul secolului al XV-lea, sasii revin in cetate pentru a se refugia si o predatu armatelor hasburgice fara a opune rezistenta.In 1716, cetatea a fost folosita ca refugiu pentru supravietuitorii epidemiei de ciuma care a izbuncit in localitatea de langa cetate.Aceasta a fost abandonata definitiv in anul 1790, in urma unei furtuni puternice care i-a distrus acoperisul. O tentativa de restaurare a avut loc in anul 1954, iar intre 2010- 2012 cetatea si-a recuperat si renovat o mare parte din zestrea originala, potrivit urlaub-in-rumanien.deCetatea medievala este atestata documentar pentru prima data in anul 1388. Domnitorul Petru I a fost cel care a ridicat zidurile cetatii. De-a lungul timpului, mari domnitori au contribuit la consolidarea si mentinerea cetatii. Cetatea este asezata strategic, intr-un loc in care toata panorama Sucevei poate fi vazuta.Stefan cel Mare este domnitorul care a transformat cetatea intr-o adevarata fortareata de lupta, obtinand multe victorii aici. Intrarea in cetate presupunea patru mari incercari: santul de aparare, podul de acces, zidul de aparare in exterior si capcana denumita cursa de soareci. Cele patru constructii exterioare ale cetatii alcatuiesc un sistem defensiv prin care, patrunderea in interiorul cetatii a devenit imposibila in timpul multor batalii.In prezent, cei care ajung la Cetatea de Scaun a Sucevei au privilegiul de a patrunde in epoca medievala si de a observa franturi de istorie. Cetatea este compusa din cateva incaperi destinate strajerilor, apartamentele domnesti (unde locuia domnitorul si familia acestuia, in perioada in care erau la cetate), paraclisul, camera de provizii, pivnita, dar si temnita, potrivit edusoft.roCetatea a fost construita vreme de 50 de ani, intre anii 1602-1652. Aceasta a fost construita pe locul unui vechi castel-cetate, care apartinea voievodului transilvanean Bathori Istvan, distrus de o invazie turca-tatara in 1601. Dupa un an de la devastarea castelului, au inceput lucrari de reconstructie ce au dat nastere cetatii medievale din Targu-Mures.Cetatea din Targu-Mures este ultima cetate de tip orasenesc. A fost construita din banii locuitorilor. Acestia au fost nevoiti sa achite diferite sume de bani pentru sustinerea acestei constructii.Inconjurata de un zid de aparare, cetatea se intinde pe o suprafata de 4,3 hectare. Au fost ridicate 7 bastioane unite prin ziduri, iar sistemul de aparare a fost completat de o groapa-capcana pentru cei nedoriti. Groapa avea santuri cu apa de 10 metri latime si 8 metri adancime, punti mobile si un drum de straja, inaltat la 1,40 de metri pentru ca ostenii sa-si faca rondul. Acesta era sustinut de arcade de caramida cu stalpi de lemn.Cetatea a devenit garnizoana, odata cu ocuparea Transilvaniei de catre austrieci, la mijlocul secolului al XVIII-lea. In interiorul cetatii se adapostesc Biserica Reformata, care a ramas si astazi intacta si Cladirea Manutantei, unde pot fi admirate cateva lucrari fotografice, potrivit jurnaluph.ro