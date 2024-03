De la cititori: The Wall - un film ca vinul vechi

"Este dureros sa te izbesti cu inima de zidul unui capiat". Este vorba de filmul-alegorie care defineste cel mai fidel profunzimea artei performate de un celebru grup britanic.

Il mai vazusem cu ceva timp in urma la un post de televiziune. Acum insa, l-am sorbit imagine cu imagine. Pare vechi ca o licoare seculara. De aici, buchetul sau inconfundabil.

Astfel ar putea fi catalogat lungmetrajul britanic "Pink Floyd: Zidul", produs in 1982, avandu-l ca scenarist pe unul dintre membrii celebrului grup - Roger Waters.

Distributia compusa din Bob Geldof, Christine Hargreaves, James Laurenson nu spune prea multe, la prima vedere, insa personajele interpretate magistral lasa o imagine memorabila.

Tematica super-albumului lansat in 1979 de catre Pink Floyd este arhicunoscuta de iubitorii genului de muzica propus si care, iata, dainuie dupa mai bine de un sfert de veac. Filmul este o inlantuire simbolica da capo al fine. El urmareste avatarurile unui pusti al carui tata, pilot al Royal Air Force, a fost ucis in al Doilea Razboi Mondial.

O mama acaparatoare, dar limitata, in obtuzitatea unei societati adanc traumatizata de conflagratie, incearca sa resusciteze o copilarie deja retezata. Inertia, automatismele sunt adversari coplesitori pentru adolescentul fara trecut si cu un viitor amanetat de complexe si frustrari. Laitmotivul pozitiei fetale in care este surprins adesea tanarul, de-a lungul peliculei, este inserat ca un inceput de capitol.

Montajul filmului e o mostra de inspiratie fara cusur. De fapt, acest puzzle etalat de regizor are o piesa centrala bine definita, proiectata insa diferit in timp si spatiu Ea pledeaza pentru o lupta a subconstientului, aparent inegala, cu un zid imens si perfid, perete care ameninta sa claustreze speranta, pasarea gandului, miscarea umana.

Just ... another brick in the wall

Profesorii, fortele de ordine, televiziunea, ambulanta, cartile de conduita sunt la "urma-urmei inca o caramida in zid". Toate au menirea de a edifica un gard opresor gata sa-l "apere" pe cel inchis de orice, excluzand o noua tiranie. Scutul alb dispune de un singur interstitiu. Prin el, se ajunge la o societate controlata de un regim extremist, dominat de groaza, uniforme si embleme cu ciocane incrucisate.

Simbolul gingasiei- floarea devine o planta carnivora. Sangele se scurge in valuri spre gurile de canal, pasarile cu ciocuri otelite planeaza in picaj. Copiii cu masti de aluat pe chipuri sunt aruncati de pe benzi rulante in niste imense masini de tocat.

Uneltele modernismului ipocrit urmaresc tenace etapele dezumanizarii , introducerea unei paralizii confortabile, nepasatoare ("Comfortable numb" - titlul uneia dintre piesele albumului). Urmeaza apoi triumful nevertebratelor. Un urias si sordid vierme controleaza tot ce pana mai ieri insemna umanitate. Este somnul ratiunii care a zamislit monstri. Sa fie adevarat ca s-a spus adio linistii, sperantei, cerului senin? - "Good bye, blue sky."

Berlin 1991

Poate ca cea mai reusita transpunere live a filmului, ce a rulat la trei ani de la acel boom din 1979 numit "The Wall", a fost concertul lui Pink Floyd de la Berlin (1991). Metaforele inlantuite prin notele fantastice ale celor patru maestri au reluat pe gigantica scena, intr-o reala anvergura, caderea unui obstacol care a divizat destine si natiuni.

Textul - manifest, desi incarcat de ani, este mai actual ca oricand. Valoarea sa este incontestabila, chiar daca poarta aroma anilor '80. Sau poate tocmai de aceea are pecetea unui vin batran si nobil.

Pastrand registrul, aduc spre amintire o alta pelicula de exceptie "Ultimul vals", filmul care omagia grupul "The Band". Recomandabil fara rezerve.

