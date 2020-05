Documentare despre artisti renumiti cu radacini romanesti, difuzate online de Forumul Cultural Austriac

Pana pe 20 mai - "Die Getraumten/Cei visati" de Ruth Beckermann

Pana pe 27 mai - "Dieser Film ist ein Geschenk / Acest film este un dar" de Anja Salomonowitz

In 2020, comemoram cei 50 de ani trecuti de la sfarsitul lui; in acelasi timp, aniversam centenarul nasterii marelui poet si traducator, asa cum il aniversam si pe, la cei 90 de ani de viata ai sai.Pentru a marca acest moment special,propune,, doua filme documentare realizate de doua importante regizoare austriece, Ruth Beckermann si Anja Salomonowitz.Aceste proiectii de film online sunt oferite publicului roman cu sprijinul companiei Sixpackfilm si al Ministerului federal austriac al Afacerilor Europene si Internationale.Ramasitele unei povesti de dragoste - scrisori de ieri despre societatea noastra de azi. Cu ocazia Anului Paul Celan (care marcheaza un dublu eveniment - sarbatorirea a 100 de ani de la nasterea poetului si traducatorului de origine romana si comemorarea a 50 de ani la moartea sa), Forumul Cultural Austriac Bucuresti va ofera o proiectie online exclusiva a productiei "", a binecunoscutei regizoare austriece de filme documentare, Ruth Beckermann.Puteti viziona "" pana pe 20 mai 2020, ora 23:00, in exclusivitate pe site-ul Forumului Cultural Austriac Bucuresti.Filmul va este oferit in versiune originala, in limba germana, cu subtitrare in mai multe limbi (daneza, engleza, franceza, germana, italiana, portugheza, olandeza, spaniola, suedeza - apasati butonul CC al playerului si alegeti-va limba preferata).Pentru mai multe detalii si pentru a viziona filmul - https://bit.ly/2Z34iwS Omul care asculta vocea obiectelor... Parinte fondator al "Nouveau realisme" (a nu se confunda cu neorealismul), Daniel Spoerri este unul dintre cei mai mari si mai influenti artisti contemporani europeni.Cetatean elvetian de origine romana (nascut la Galati, la 27 martie 1930), artistul are un parcurs iesit din comun ce l-a condus prin numeroase etape de formare, de la baletul clasic la actorie, mima, scenografie sau productia de opere de arta, trecand prin gastronomie sau teoria artei.Celebrele sale "tablouri capcana" se afla in toate marile muzee ale lumii - ele prezinta, vertical, colectii de obiecte aflate intr-un moment si un context specifice (precum vesela, resturile de mancare si tot ce se mai poate afla pe o masa la finalul unui pranz, de exemplu), marturii ale unei epoci, ale unui moment precis, oprit in loc si extras din curgerea timpului.Cu ocazia aniversarii a 90 de ani de la nasterea lui Daniel Spoerri, Forumul Cultural Austriac va ofera proiectia online exclusiva a filmului "", realizat in 2019 de regizoarea austriaca de film documentar Anja Salomonovitz.Puteti viziona "" pana pe 27 mai 2020, ora 23:00, in exclusivitate pe site-ul Forumului Cultural Austriac Bucuresti.Filmul va este oferit in versiune originala, in limba germana, cu subtitrare in limbile engleza sau franceza (apasati butonul CC al playerului si alegeti limba engleza sau limba franceza).Pentru mai multe detalii si pentru a viziona filmul - https://bit.ly/3dK4N2R