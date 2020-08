Documentarele romanesti "Tatal nostru" si "Acasa", premiate la Sarajevo Film Festival 2020

Documentarele romanesti "Tatal nostru", de Andrei Dascalescu, si "Acasa", de Radu Ciorniciuc, au fost premiate la Sarajevo Film Festival 2020, care a avut loc online si s-a incheiat joi seara.Juriul comeptitiei de documentare a fost alcatuit din Lejla Dedic (producator, Bosnia si Hertegovina), Goran Devic (regizor, Croatia) si Tue Steen Muller (consultant si critic de film, Danemarca),"Tatal nostru" (Romania) a primit premiul special al juriului, in valoare de 2.500 de euro, iar "Acasa" (Romania, Germania, Finlanda), Premiul pentru Drepturile Omului (in valoare de 3.000 de euro, acordat de Regatul Olandei) - fiind cel mai bun film din competitie care abordeaza acest subiect.Sapte productii romanesti, intre care patru documentare, au fost selectate in competitiile Festivalului de Film de la Sarajevo 2020.La editia de anul acesta a festivalului, cel mai bun lungmetraj a fost desemnat "Exil" (Germania, Belgia, Kosovo), de Visar Morina, care a primit 16.000 de euro. Titlul de cel mai bun regizor a revenit lui Ru Hasanov pentru "The Island Within" (Azerbaidjan, Franta), in timp ce premiile pentru cea mai buna actrita si cel mai bun actor au revenit Mariei Skaricic pentru "Mare" (Elvetia, Croatia), respectiv lui Vangelis Mourikis pentru "Digger" (Grecia, Franta).Cel mai bun lungmetraj documentar a fost ales "Merry Christmas" (Suedia, Serbia, Germania, Franta, Belgia, Qatar), de Mladen Kovacevic.Lungmetrajul de debut al lui Radu Ciorniciuc, premiat la Sundance, la DOK.fest Munchen si Cracovia FF, desemnat cel mai bun lungmetraj din sectiunea Zilele Filmului Romanesc la TIFF 2020, va rula in cinematografele in aer liber din Romania incepand cu 18 septembrie."Uman, filmul vorbeste despre cautarea, pe care o avem cu totii, a unui loc - in noi si in jurul nostru - pe care sa-l putem numi al nostru, acasa. Exploreaza intrebari precum: Ce este fericirea? Ce inseamna o familie? Unde este acasa? Filmul documentar, atunci cand este facut cu pasiune, onestitate si dragoste, este un mediu care ne ajuta sa intelegem atat lumea din noi, cat si pe cea din jur mai bine", a transmis Radu Ciorniciuc intr-un comunicat.Filmul va avea parte de trei proiectii speciale, organizate in parteneriat cu Asociatia Parcul Natural Vacaresti, chiar in interiorul parcului, pe 15, 16 si 17 septembrie. Capacitatea totala este de 60 de locuri, iar biletele vor fi puse curand in vanzare.Proiectiile vor fi precedate de tururi prin Parcului Natural Vacaresti, ghidate de copiii familiei Enache, protagonista filmului.Echipa filmului si o parte din familia Enache vor fi prezente in deschiderea One World Romania, pe 21 august, ora 19.30, la Verde Stop Arena.Filmul va rula, de asemenea, pe 25 august, in cadrul aceluiasi festival, de la 20:30, la Mercato Kultur, si va fi urmat de o dezbatere cu regizorul Radu Ciorniciuc si Ionela Cristea (director de programe al Fundatiei Roma Education Fund Romania)."Acasa" va putea fi vizionat si la Campulung Film Fest, pe 28 august, de la 20:30, fiind programat, in continuare si in cadrul unor festivaluri internationale.Produs de Manifest Film, in co-productie cu HBO Europe, "Acasa" a avut premiera nationala la TIFF 2020 (Cluj-Napoca), in cadrul Zilelor Filmului Romanesc, si a rulat apoi la Festivalul International de Film Independent Anonimul."Acasa", povestea familiei care a locuit 20 de ani in Delta Vacaresti si care lupta pentru acceptare si propria definitie a libertatii, poarta marca stransei colaborari intre regizorul Radu Ciorniciuc, scenarista Lina Vdovii si directorul de imagine Mircea Topoleanu, alaturi de producatoarea Monica Lazurean-Gorgan, prin casa de productie Manifest Film, in co-productie cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda).Filmul va fi lansat pe HBO GO pe 15 octombrie.