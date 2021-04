Papa Francisc, dezvaluiri fara precedent in documentarul "Francesco". Cand are loc premiera filmului in Romania

Pelicula va fi difuzata de canalul de televiziune Discovery Romania luni, 5 aprilie, la ora 22.00.Documentarul este produs si regizat de catre Evgeny Afineevsky, american de origine rusa, nominalizat la Premiul Oscar pentru filmul "Iarna in flacari", realizat in colaborare cu Netlix, in anul 2015. "Francesco" patrunde in lumea inaccesibila publicului larg, a Papei Franscisc si arata empatia de care se bucura, in toata lumea, fostul Arhiepiscop al Buenos Aires-ului, acum in varsta de 84 de ani.Subiectele abordate in film sunt diverse, de la sperantele oamenilor, incalzirea globala, imigrantii, refugiatii, abuzurile sexuale, pandemia de COVID-19, emanciparea femeilor sau comunitatea LGBTQ, potrivit siteului oficial Francescofilm De asemenea, pelicula va prezenta si informatii despre viata personala a Papei Francisc, prin interviurile celor din preajma sa, precum nepotul sau, Jose Ignacio Bergoglio, activistul Juan Carlos Cruz sau calugarita Norma Pimentel.Filmul documentar "Francesco" se doreste a fi o ampla prezentare a personalitatii Sfintiei Sale, care a luptat intreaga viata pentru unirea tuturor oamenilor intr-o comunitate mondiala. Suveranul Pontif va examina si noul mod de viata si provocarilor secolului al XXI-lea. Mentionam faptul ca Papa Francisc a vizitat Romania in anul 2019, timp de trei zile, iar calatoria apostolica a avut loc dupa doua decenii de la prezenta Sfantului Ioan Paul al II-lea in tara noastra.