Mari capitale ale lumii, care s-au mutat de colo-colo

La prima vedere, un stat cu pretentii ar trebui sa aiba capitala neclintita, acolo unde este ea. Corect, dar au existat si conditii istorice sau situatii de conjunctura care au facut inevitabila mutarea chiar si a unei mari capitale dintr-un stat de prim rang.

Portalul Publy puncteaza cateva din acestea notand ca nimic nu este de neclintit, pentru ca istoria evolueaza, a evoluat si n-a permis tuturor lucrurilor sa stea in loc.

Bonn - Berlin, 1991

Dupa infrangerea Germaniei, in 1945, tara a intrat sub administrarea puterilor invingatoare, iar in urmatorii ani s-au conturat doua state independente: Germania Occidentala si cea Rasariteana. Aceasta din urma si-a instalat capitala in Berlinul ocupat de sovietici.

Impunandu-se o capitala separata pentru Republica Federala Germania, s-a stabilit orasul Bonn. Situatia a durat pana in 1991, cand tara reunita si-a reinstalat capitala in traditionalul Berlin.

Rio de Janeiro - Brasilia

Golful Rio de Janeiro a fost descoperit de portugezi la 1 ianuarie 1502 (de unde si numele), iar orasul, denumit initial San Sebastian, a fost fondat in 1565, pentru ca in 1764 sa devina capitala Braziliei, luand si numele golfului.

Acestea sunt fapte cunoscute. Ceea ce se cunoaste insa mai putin este ca, in perioada 1808-1821, in Rio de Janeiro s-a instalat capitala Portugaliei. A fost perioada cand Portugalia europeana fusese ocupata de Napoleon Bonaparte, iar Rio devenea capitala tarii, inclusiv a imperiului portughez. O capitala in exil.

In 1956, guvernul a initiat construirea unui oras nou, Brasilia, situat in centrul tarii si nu excentric cum este Rio. Capitala a fost mutata formal la 21 aprilie 1960.

Calcutta - Delhi - New Delhi

In anul 1912, capitala coloniei India Britanica a fost mutata de la Calcutta la Delhi, oras mai bine plasat atat din punct de vedere strategic, cat si administrativ.

Intre timp, in zona metropolitana a capitalei s-a dezvoltat un oras-satelit, caruia i s-a dat numele New Delhi. Pana la urma, aici a ramas capitala.

Paris - Vichy - Paris

Invinsa in conditii tragice, Franta a fost invadata de trupele germane in 1940. Hitler personal s-a deplasat la Paris ca sa primeasca aici demonstrativ parada trupelor sale. Tot Hitler a hotarat statutul Frantei: cea mai mare parte, inclusiv Parisul, ramane ocupata, iar partea de sud - asa zisa zona libera - ramane condusa de un guvern marioneta.

Acest guvern marioneta si-a ales drept capitala pitorescul oras Vichy, cunoscut mai ales pentru apele sale minerale. Dupa eliberarea Parisului in 1944 si in cele din urma a intregii Frante capitala a revenit in vechiul ei sediu secular.

Kingston - Montreal - Ottawa

Kingston a fost prima capitala a provinciei britanice Canada si a indeplinit aceasta functie intre 1841-1844. Orasul era considerat insa prea mic si locatia vulnerabila in cazul unui atac, fapt pentru care s-a impus mutarea capitalei la Montreal, unde a functionat inte 1844 si 1849, cand regina Victoria a hotarat sa mute din nou capitala provinciei la Ottawa.

Dupa 1867, cand Canada si-a casigat independenta, capitala a ramas la Ottawa.

Kyoto - Tokyo

Timp de peste 1.000 de ani, capitala Japoniei a fost orasul Kyoto, pana in anul 1869, cand imparatul Meiji a decis mutarea in orasul Edo, redenumit ulterior Tokio.

Un detaliu interesant: Kyoto fusese prima propunere americana, ca obiectiv de lansare a bombei atomice din 1945, dar pentru a cruta patrimoniul istoric al orasului, autoritatile de peste ocean au schimbat tinta.

Asa a ajuns ca bomba sa cada la Hiroshima.

Moscova - Sankt-Petersburg - Moscova

La inceputul secolului al XVIII-lea, Petru cel Mare si-a dorit o integrare a Rusiei in cultura europeana si a considerat ca nimic nu este mai util in acest scop, decat un mare port la marea Baltica. Asa a construit si dezvoltat orasul care ii poarta numele si unde in 1813 si-a mutat resedinta din Kremlin, instaland si capitala imperiului.

Dar strategiile se schimba. In 1918, Lenin considera periculoasa apropierea de Occident si a hotarat sa mute capitala inapoi la Moscova.

Constantinopol - Ankara

Dupa cucerirea Constantinopolului in 1453, imperiul otoman si-a mutat aici capitala, socotind ca este capul de pod de la care va invada Europa. Dar in urmatoarele secole Europa s-a aparat, planurile de invazie au fost zadarnicite. Invinsa in Primul Razboi Mondial, Turcia a inteles cat de periculos este sa aiba capitala peste Bosfor.

In 1923, Mustafa Kemal Ataturk a luat masuri energice de reorganizare a statului, printre care si mutarea capitalei in mijlocul tarii, la Ankara.

