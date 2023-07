Polonezii si Holocaustul - victime sau profitori?

Au existat polonezi care s-au folosit de Holocaust in interes personal? Sociologul Tomasz Gross crede ca asa s-a intamplat, iar eseul sau "Golden Harvest" a provocat dezbateri aprinse in Polonia, chiar inainte de a fi tradus in aceasta tara.

In centrul dezbaterii sta o fotografie datand din primii ani de dupa Al Doilea Razboi Mondial, care si-a gasit locul intr-o noua carte, alaturi de un text ce incearca sa dea cateva explicatii.

In fotografie apare un grup de polonezi aflati pe camp, intr-un moment de odihna. Daca aceasta ar fi fost o pictura, ar fi putut fi usor numita "Dupa munca la camp". Fotografia enigmatica nu are nimic de-a face cu pictura idilica, pentru ca in spatele polonezilor, femei si barbati, dintre care cativa tin lopeti in mana, se vad cranii umane si oase.

Care este deci adevarul, se intreaba Deutsche Welle.

Fotografia a fost facuta pe teritoriul fostului lagar de concentrare de la Treblinka si, dupa cum sustin unii, de fapt, arata un grup de jefuitori ordinari in cautare de aur evreiesc si a altor obiecte de valoare apartinand victimelor Holocaustului. Versiunea oficiala este ca poza a fost facuta de ofiteri ai politiei, care au venit la fata locului pentru arestarea hotilor.

Exista si o alta versiune, apartinand proprietarului fotografiei. Ea ar arata, de fapt, o serie de oameni de buna credinta care se chinuiau sa dezgroape victimele fostului lagar, pentru a le organiza funeralii crestinesti. Niste oameni care se asteapta sa fie arestati ar fi atat de relaxati si imbracati ca de sarbatoare?

Ads

Fara indoiala ca, in acest caz, este vorba despre cautatori ai aurului victimelor Holocaustului. Dar ce ne spune aceasta fotografie, care astazi este parte a expozitiei din muzeul ce troneaza in locul fostului lagar de concentrare de la Treblinka? Asupra acestui subiect se poarta discutii aprinse in Polonia.

Initiatorul acestor controverse este sociologul Tomasz Gross, nascut in 1947 in familia unui polonez supravietuitor al Holocaustului.

Din 1969 Gross traieste in SUA. Impreuna cu fosta sa sotie, Irena Gross, a scris un eseu care este asteptat sa apara la Cracovia, tradus in poloneza. Se numeste "Golden Harvest" si vorbeste despre aurul de la Treblinka si despre cum, dupa retragerea germanilor, o mare parte din populatia poloneza a sapat pe locul fostelor lagare de concentrare, in cautarea obiectelor pretioase.

"Hienele din Treblinka"

O alta carte publicata in Germania de catre Aly Gotz dezbate aceeasi tema, din perspectiva regimului nazist. Referindu-se la teza lui Gotz, Gross scrie despre cele doua fete ale uneia si aceleasi medalii - despre ucigasii nazisti pe de o parte si populatia locala, care este numita "hienele de la Treblinka", pe de alta parte.

Ads

Putina lumina asupra evenimentelor respective aduce Wladyslaw Bartoszewski, un luptator al rezistentei poloneze, supravietuitor al camerelor de gazare de la Auschwitz, fost ministru de externe al Poloniei si actual consilier pe probleme de politica externa al premierului Donald Tusk.

El a declarat, conform agentiei DPA, ca, intr-adevar, polonezi au jefuit alti conationali, dar nu din cauze legate de rasism, ci din motive legate de lacomie si dorinta de inavutire.

El precizeaza ca acesta nu este un fenomen polonez si intreaba retoric: "de ce in timpul ultimelor inundatii catastrofale din Polonia, majoritatea oamenilor au ramas in case? Si de ce in New Orleans, in timpul dezastrului provocat de uraganul Katryna, au fost trimise patrule pe strazi? Pentru a preveni jafurile", a completat istoricul polonez.