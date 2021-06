Povestea impresionanta a romanului care s-a luptat cu comunistii de la 18 ani. A fost condamnat la opt ani de munca silnica VIDEO

O parte din membrii Ligii Anticomuniste

Cum a fost infiintata Liga Anticomunista

Simion Dragoi povesteste calvarul tineretii sale la un eveniment din Alba Iulia

Juramant depus de fiecare membru al organizatiei

Condamnari grele pentru 28 de tineri

Placuta comemorativa cu membrii Ligii Anticomuniste dezvelita la Colegiul "Horea, Closca si Crisan"

Jilava, Cavnic si zarca Aiudului

Simion Dragoi la evenimentul de dezvelire a placutei comemorative

Simion Dragoi era un simplu adolescent in 1949, cand, alaturi de alti tineri, au infiintat organizatia la Alba Iulia. Acum, la 90 de ani, este printre putinii care mai pot povesti despre calvarul indurat in urma cu 70 de ani.Liga Anticomunista a luat fiinta in toamna lui 1949 si a fost fondata exclusiv de elevi ai liceelor Teoretic (fostul Mihai Viteazul) si Comercial din Alba Iulia. Entuziasti, generosi si plini de curaj, ei au dorit sa reactioneze impotriva instaurarii dictaturii comuniste in Romania."In anul 1949, Liceul de la Blaj s-a desfiintat si, impreuna cu alti colegi, ne-am transferat la Alba Iulia. In tara se simteau criza si teroarea. Tatal meu, care era taran, nu concepea ca recolta de grau la seceris sa fie dusa la arie si delegatul pus de partid sa vina sa isi masoare si sa isi ia graul. Pentru ca s-a opus acestui lucru, in august 1949 nu a mai venit acasa, de teama sa nu il aresteze. A plecat si plecat a fost aproape doi ani. Iar eu am fost, ulterior, unul dintre cele doua milioane de romani care au trecut prin lagarele comuniste si prin beciurile Securitatii", spune fostul detinut politic Simion Dragoi.Acesta explica modul in care a fost infiintata Liga Anticomunista: "La Alba Iulia, eu cu cativa colegi cu interese comune ne-am apropiat incet unii de ceilalti. Gandurile si intentiile se potriveau. Discutam in pauze cu ochii in doua parti despre sistem si am hotarat sa facem o organizatie, in speranta ca cineva din afara va veni sa ajute tara asta si sa o scoata de sub cizma bolsevica. Am vrut ca noi sa fim cei care sa dea o mana de ajutor. Asa am ajuns in faza finala, cand am dat fiinta organizatiei".Oficial, organizatia a fost infiintata pe 7 noiembrie 1949, exact in ziua in care comunismul sarbatorea Marea Revolutie Socialista din Octombrie. Liceenii care au aderat la aceasta curajoasa initiativa trebuiau sa dea dovada de tarie de caracter, sa creada in idealurile anticomuniste, sa plateasca o cotizatie si sa pastreze secretul total al actiunilor."In 7 noiembrie, cand se serba aniversarea Revolutiei bolsevice, noi am fost pusi la coada unei manifestari organizate cu fast la Aba Iulia si am defilat prin fata celor din tribuna. Au vrut sa ne faca de rusine pentru ca nu eram membri ai organizatiei comuniste de tineret. Am mers, apoi, in fata Hotelului Dacia , unde am discutat intre noi, apoi in Santurile Cetatii. Acolo vorbeam in liniste tot ceea ce voiam si acolo am hotarat ca organizatia se va numi Liga Anticomunista. Ne vedeam deja la lupta cu comunistii", isi aminteste Simion Dragoi.Apartenenta la organizatie era consfintita printr-un juramant pe care fiecare membru l-a depus in Catedrala Incoronarii. De teama Securitatii, numele celor recrutati erau stiute doar de catre seful organizatiei si de cel care a cooptat persoana in cauza. Obiectivele mari ale Ligii erau lupta impotriva comunismului si consolidarea organizatiei in eventualitatea unei participari militare alaturi de forte care ar fi intervenit pentru a elibera tara de comunisti.In luna mai 1950, cu putin inainte de terminarea liceului, unii dintre membrii Ligii care urmau sa paraseasca orasul au fost eliberati de orice obligatie fata de organizatie. Totusi, le-a ramas optiunea de "a lucra" in continuare independent sau in alte structuri similare. Dupa absolvirea liceului la Alba Iulia, Dragoi a mers la facultate in Bucuresti."In 1952 am auzit ca s-au facut arestari la Cluj. Anul urmator, dupa prima sesiune de examene, am venit acasa si am aflat ca au fost arestati colegii de la Sebes. Ma gandeam ca in curand o sa imi vina randul. Am plecat la Bucuresti, dar pe tren am facut o paralizie faciala din cauza curentului si nu am mai mers la cursuri. In seara de 12 februarie, cand am mers la cantina, unul dintre colegii de grupa mi-a spus ca sunt cautat. A fost ultimul semnal. Au venit in aceeasi zi in camera doi indivizi cu mandat de perchezitie. Am mers cu ei, m-au urcat intr-o masina, mi-au pus ochelarii de tabla si am plecat. Dupa curbe mi-am dat seama ca m-au dus la Interne. Mi-au luat cureaua, sireturile, bagajul si m-au pus intr-o camera unde aveam voie doar sa sed pe o banca. Am stat asa trei zile. De mancare mi-au dat, o singura data, o ciorba de varza acra pe care nu am putut sa o mananc", sustine fostul detinut politic.Arestarile au avut loc pana in anul 1953. Intr-un simulacru de proces, liceenii au fost acuzati ca fac parte dintr-o organizatie "paramilitara de tip fascist". Judecarea lor s-a facut la Alba Iulia si la Deva, unde salile tribunalelor au fost umplute, pana la refuz, de membrii familiilor si de fosti colegi de scoala. Atmosfera a fost incarcata de acuzatiile mincinoase ale procurorilor, dar mai ales de demnitatea tinerilor care au aratat ca nu si-au facut decat datoria fata de tara.Din cei 30 de arestati, 28 au fost condamnati si doi au fost achitati. Simion Dragoi avea 22 de ani cand a primit 8 ani de munca silnica, 12 dintre fostii sai colegi au fost condamnati la cate 20 de ani, iar altii au primit 10 ani."Ne-au dus la Jilava si ne-au bagat intr-o camera boltita. Pe pereti curgea apa, iar pe jos era pamant amestecat cu apa. Seara ne dadeau cateva bucati de rogojina si la trei persoane o patura rupta. Ne-au tinut asa 14 zile, iar hainele au inceput sa mucegaiasca. Mancarea era cateva fire de arpacas si trebuia sa mananci foarte repede, altfel nu mai primeai. Ne-au dus apoi intr-o alta camera unde batea soarele si era foarte cald. Eram peste 100 de persoane. Noi nu mai aveam loc in priciuri si stateam jos, la serparie. Ne dadeau mancare in gamele gaurite. 15-16 boabe de arpacas erau multe", mai spune Simion Dragoi.Tinerii din Liga Anticomunista nu au fost tinuti foarte mult la Jilava, pentru ca atunci s-a inchis Canalul Dunare-Marea Neagra si era nevoie de locuri pentru cei care erau adusi din lagarele de munca fortata. Au fost dusi la Pitesti, unde, de asemenea, au ramas cateva zile, dar destinatia finala a fost mina de plumb de la Cavnic. In mina de plumb, detinutii politici aveau o norma obligatorie. Daca nu reuseau sa o indeplineasca, erau bagati la carcera, o incapere de 80 pe 80 de cm, cu piroane batute din exterior spre interior, ca sa nu se poata sprijini de perete. Protestul detinutilor de la Cavnic a determinat administratia minei sa ii duca pe acestia la inchisoare. In calvarul trait de fostul detinut politic, aici s-a terminat perioada de munca fortata si a inceput cea de puscarie.Dupa eliberarea din inchisoare, in 1961, Simion Dragoi a fost trimis in Baragan, cu domiciliul fortat in localitatea Rubla, judetul Braila. A fost eliberat definitiv in februarie 1962 si s-a intors in Ardeal, la Cluj. S-a angajat in mai multe locuri, pentru ca toti ii stiau trecutul. Pana la urma, a revenit acasa, la Alba Iulia.Toti fostii membri ai Ligii Anticomuniste erau urmariti de Securitate si de informatorii Securitatii. In ultimii ani inainte de caderea comunismului, viata lui Simion Dragoi era monitorizata de sapte ofiteri de Securitate, fiind urmarit de noua informatori. Recent, Simion Dragoi a devenit cetatean de onoare al municipiului Alba Iulia.