Ultima piesa de teatru scrisa de William Shakespeare, descoperita din greseala in biblioteca unui colegiu

Colectiile de carti englezesti erau rare in Spania, in secolele al XVII-lea si al XVIII-lea, iar piesele de teatru englezesti, si mai si.Se pare ca volumul descoperit de John Stone contine prima piesa de teatru a lui William Shakespeare ajunsa in Spania, iar aceasta este ultima piesa scrisa de marele dramaturg.Prima piesa de teatru din carte este o editie din 1634 a "The Two Noble Kinsmen", o tragicomedie despre care se crede ca ar fi ultima piesa de teatru scrisa de William Shakespeare, in colaborare cu dramaturgul John Fletcher.Toate piesele au fost publicate de edituri din Londra, intre anii 1630-1635.Stone crede ca volumul a apartinut unui student de la Colegiul Regal Scotian sau poate a fost adus la colegiu la cererea rectorului Hugh Semple, care detinea numeroase piese de teatru, in biblioteca sa.Pe langa volumul care contine "The Two Noble Kinsmen", Stone a mai gasit in Salamanca un alt volum de piese de teatru englezesti, din aceeasi perioada. Daca aceste doua volume ar fi unite, asta ar insemna un total de 19 de piese de teatru, care ar fi ajuns la Colegiul Regal Scotian, in Madrid, inainte de 1654."Pana in anii 1630, piesele de teatru englezesti erau asociate cu elita, iar rectorul Semple, avand in vedere ambitiile sale politice, dorea sa pastreze legatura cu viata culturala de la Londra", a explicat Stone, pentru The History Blog Cele doua volume de piese de teatru au ajuns prima oara pe taramul spaniol in Madrid. In 1767, au fost mutate la Colegiul Irlandez din Alcala de Henares, iar in 1770, au fost mutate din nou la Colegiul Regal Scotian din Valladolid. In 1985, volumele au ajuns la Salamanca, acolo unde au ramas in sectiunea de filozofie si unde au fost gasite astazi.