CELAN 100 - Printre cuvinte / Unter den Wortern Expozitie online

Pentru ca restrictiile din ultima perioada nu au facut posibila vernisarea propriu-zisa, organizatorii ofera publicului posibilitatea de a parcurge expozitia deja existenta la sediul MNLR din Calea Grivitei 64-66, intr-un preview online, in doua variante - sub forma de video-expozitie, proiect realizat de MNLR, in variantele romana-germana, respectiv, romana-franceza si, gratie Ministerului Federal al Afacerilor Europene si Internationale al Republicii Austria, in varianta grafica on-line, in limbile romana, germana, italiana si turca, versiuni in alte limbi urmand a fi adaugate ulterior.va fi lansat oficial, pe paginile de Facebook ale Muzeului National al Literaturii Romane si Forumului Cultural Austriac Bucuresti , in data de 1 iunie 2020, incepand cu ora 17:00.Expozitia reuneste documente din arhiva Muzeului National al Literaturii Romane (fondul Alfred Margul-Sperber) si din arhiva personala Petre Solomon, prin amabilitatea fiului sau, regizorul Alexandru Solomon, incercand sa surprinda scurta existenta a poetului, traducatorului si eseistului Paul Celan, parcurgand cele mai importante momente din viata sa, proiectate in contextul istoric.Printre orasele care vor marca Centenarul Paul Celan prin versiuni in limbile nationale ale acestei expozitii se numara Budapesta, Istanbul, Kiev, Paris, Roma, Varsovia, gratie retelei Forumurilor Culturale Austriece.Linkurile expozitiilor vor fi disponibile incepand de luni, 1 iunie, ora 17:00.