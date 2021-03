Cum a reusit un artist din Tulcea sa atraga atentia muzeografilor cu lucrari din oase de peste

In varsta de 61 de ani, Viorel Vasile, pe numele lui real Gheorghe Vasile, a inceput sa faca tablouri din oase de peste in anul 2017, dupa un accident in urma caruia nu a mai putut sculpta in lemn."La un bors de peste, dupa ce am mancat la o cunostinta, am observat ceva ciudat la unul din oase. L-am asezat pe o coala de hartie si am spus ca seamana cu o floare, dar si cu un corp de pasare. Atunci m-am gandit sa adun oasele de peste si sa fac ceva cu ele. Incet, incet, am inceput sa realizez tablourile", a declarat, pentru AGERPRES, artistul Gheorghe Vasile.El a mai spus ca partea cea mai dificila a tablourilor este pregatirea oaselor de peste."Dureaza foarte mult tratatul oaselor de peste, fiindca trebuie sa le curat de grasime", a afirmat artistul tulcean.El a mentionat ca pana acum a facut peste 510 tablouri din oase de peste, ramele acestora fiind, de asemenea, din materiale reciclabile."Suportii sunt din cartoane, materiale reciclabile. Le folosesc doar daca sunt in regula, nu sunt botite, le decupez, le dau forma, le dau cu un adeziv si cu un spaclu de pictura dau culoare. Incerc sa imit scoarta copacului si astfel schimb aspectul. Sunt suporti foarte usori", a declarat Gheorghe Vasile.Artistul se afla la prima expozitie personala, pentru ca desi lucreaza de ceva vreme, pana acum a donat toate lucrarile realizate. In schimb, prin intermediul retelelor de socializare a ajuns sa fie cunoscut si in strainatate."Baroneasa Jiselda Salbu m-a vazut pe youtube si mi-a propus sa colaboram. Prima tema pe care am avut-o a fost 'Violenta domestica' si am realizat o lucrare din traforaj, cu doi copii care merg in ploaie, o lucrare care ma reprezinta. Urmatoarea tema este 'Arctic' si voi preda lucrarea la finele lunii viitoare", a mai spus Gheorghe Vasile.Expozitia "Un artist dunarean" a fost deschisa la finele lunii trecute fara un vernisaj oficial, iar reprezentanta Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunarii, Laura Doxan, a detaliat imprejurarile in care a fost organizat evenimentul."Cred ca prin 2010-2011, am avut la muzeu expozitie a unei doamne, Maria Macovei, cu lucrari din oase de peste. A avut succes, strainii au vrut sa cumpere lucrarile. Pe domnul Vasile l-am descoperit pe facebook, ne-a surprins si am decis sa-l punem in valoare", a declarat Laura Doxan.Expozitia "Un artist dunarean" va fi deschisa la Acvariul din Tulcea pana pe 25 mai.