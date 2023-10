Timisoara: Festivalul International de Jazz, anulat din lipsa fondurilor

Festivalul International de Jazz de la Timisoara, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 27-29 noiembrie, a fost anulat din cauza faptului ca nu exista sponsori.

"In acest an nu a existat niciun sponsor interesat de acest festival. Acest fapt se intampla chiar in anul in care cele doua festivaluri organizate de noi au fost invitate in Europe Jazz Network, cea mai importanta organizatie de gen din lumea jazz-ului. E trist ca Timisoara nu poate sustine un asemenea eveniment", a declarat Marius Giura, presedintele Fundatiei Culturale Jazz Banat, principalul organizator al evenimentului, informeaza Timis Online.

La editia din 2009 a festivalului ar fi trebuit sa vina printre multi altii si Martin Taylor, Norma Winstone, Vasiliss Tzabroupulos, Djabe, Wolfert Brederode si Arve Hendriksson.

Primaria a sustinut organizarea festivalului, insa sponsorii au intarziat sa apara, iar organizatorii nu au avut alta solutie.

Ads