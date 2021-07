Incepe festivalul de film de la Cannes 2021. Ce productii romanesti intra in competitie VIDEO

Lungmetraje semnate de Wes Anderson, Asghar Farhadi, Jacques Audiard, Apichatpong Weerasethakul, Paul Verhoeven si Sean Penn sunt incluse in competitie si sunt favorite la trofeul Palme d'Or de anul acesta.Romania este reprezentata la Cannes de "La civil", regizat de Teodora Mihai si produs de Cristian Mungiu , in competitia Un Certain Regard, de scurtmetrajul "Interfon 15", de Andrei Epure, in competitia sectiunii Semaine de la Critique , si de lungmetrajul "Intregalde", de Radu Muntean, inclus in selectia programului Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela festivalului.In plus, Mungiu este presedintele juriului Semaine de la Critique, iar productia romaneasca "Prin oras circula scurte povesti de dragoste", de Carina-Gabriela Dasoveanu (UNATC), se numara intre filmele selectate in concursul dedicat scolilor de film, Cinefondation.In intreaga sa istorie, festivalul nu a fost organizat de cinci ori - in 1939, a fost anulat din cauza intrarii Frantei in al Doilea Razboi Mondial (prima editie avand loc dupa conflict, in 1946). In 1948 si in 1950, nu a fost organizat din motive economice, in 1968 a fost intrerupt de revoltele din luna mai, iar in 2020 a fost anulat din cauza pandemiei de Covid-19.Anul trecut, organizatorii au anuntat o selectie de filme, iar acestea, purtand emblema Cannes 2020, au fost prezentate in alte evenimente majore de gen.Festivalul va fi deschis acum cu proiectia filmului romantic muzical "Annette", regizat de Leos Carax, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale.La gala de deschidere, actrita, producatoarea si regizoarea americana Jodie Foster va primi un trofeu Palme d'Or onorific.Cineastul italian Marco Bellocchio va fi recompensat cu un trofeu Palme d'Or onorific, la gala de inchidere, si isi va prezenta in festival cel mai recent lungmetraj, documentarul "Marx puo aspettare".Invitati la festival sunt si Matt Damon, Isabelle Huppert si Steve McQueen, care se vor intalni cu publicul in cadrul seriei "Rendez-vous with...".Cinci femei si trei barbati, de pe cinci continente, fac parte din juriul international al Festivalului de Film de la Cannes 2021, prezidat de cineastul Spike Lee.Juriul va analiza cele 24 de filme selectate in competitia de anul acesta si va acorda uneia dintre productiile selectate trofeul Palme d'Or, dar si premii pentru regie, interpretare, scenariu si premii speciale.Regizorul, producatorul si scenaristul Spike Lee (SUA) va prezida forul alcatuit din: Mati Diop (regizoare, Franta-Senegal), Mylene Farmer (cantareata si compozitoare, Canada-Franta), Maggie Gyllenhaal (actrita, producatoare, scenarista si regizoare, SUA), Jessica Hausner (regizoare, producatoare si scenarista, Austria), Melanie Laurent (actrita, regizoare si scenarista, Franta), Kleber Mendonca Filho (regizor, prpducator si scenarist, Brazilia), Tahar Rahim (actor, Franta) si Song Kang-ho (actor, Coreea de Sud).In competitia Cannes FF 2021 au fost selectate: "A Hero", de Asghar Farhadi, "Tout s'est bien passe", de Francois Ozon, "Tre piani", de Nanni Moretti, "Titane", de Julia Ducournau, "The French Dispatch", de Wes Anderson, "Red Rocket", de Sean Baker, "Petrov's Flu", de Kirill Serebrennikov, "Par un demi clair matin", de Bruno Dumont, "Nitram", de Justin Kurzel, "Memoria", de Apichatpong Weerasethakul, "Lingui", de Mahamat- Saleh Haroun, "Les Olympiades (Paris 13th District)", de Jacques Audiard, "Les intranquilles", de Joachim Lafosse, "La fracture", de Catherine Corsini, "Julie (en 12 chapitres)", de Joachim Trier, "Hitty NRO 6", de Juho Kuosmanen, "Haut et fort", de Nabil Ayouch, "Ha'berech", de Nadav Lapid, "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi, "Bergman Island", de Mia Hansen-Love, "Benedetta", de Paul Verhoeven, "The story of my wife", de Ildiko Enyedi, "Flag Day", de Sean Penn, si "Anette", de Leos Carax.In sectiunea Un Certain Regard vor concura: "The Innocents", de Eskil Vogt, "After Yang", de Kogonada, "Commitment Hasan", de Hasan Semih Kaplanoglu, "Lamb", de Valdimar Johansson, "Noche de fuego", de Tatiana Huezo, "Bonne mere", de Hafsia Herzi, "Delo", de Alexey German Jr., "Blue Bayou", de Justin Chou, "Moneyboys", de CB Yi, "Freda", de Gessica Geneus, "Un monde", de Laura Wandel, "Women Do Cry", de Mina Mileva si Vesela Kazakova, "La civil", de Teodora Ana Mihai, "Unclenching The Fists", de Kira Kovalenko, "Et il y eut un matin", de Eran Kolirin, "Rehana Maryam Noor", de Abdullah Mohammad Saad."La civil", co-productie Belgia - Romania - Mexic, a fost filmat iarna trecuta in Mexic si este inspirat de intamplari reale. O mama a carei fiica este rapita plateste recompensa ceruta, dar fata nu se intoarce acasa. Autoritatile refuza sa o mai ajute, iar femeia se gaseste in postura de a lupta pentru a-si gasi copilul.Acesta este primul lungmetraj regizat de Teodora Mihai. Din distributie fac parte Arcelia Ramirez, Alvaro Guerrero si Jorge A. Jimenez. In 2019, proiectul "La civil" - produs de Hans Everaert pentru Menuetto, Jean-Pierre si Luc Dardenne, Cristian Mungiu pentru Mobra Films, si de Michel Franco, si scris de Teodora Mihai si Habacuc Antonio De Rosario - a primit la concursul Centrului National al Cinematografiei 71,41 de puncte si 1,5 milioane de lei.Anul acesta, cineastul roman Cristian Mungiu, impreuna cu producatoarea Didar Domehri, cu autoarea, compozitoarea si actrita Camelia Jordana, cu Michel Merkt, consultant si producator, si Karel Och, director artistic al Festivalului International de Film de la Karlovy Vary, va inmana Grand Prix Nespresso pentru cel mai bun lungmetraj din Semaine de la Critique, Prix Fondation Louis Roederer de la Revelation si Prix Decouverte Leitz Cine pentru scurtmetraj.Scurtmetrajul romanesc "Interfon 15", de Andrei Epure, a fost selectat in competitia sectiunii Semaine de la Critique. Filmul spune povestea unei femei care e gasita inconstienta in fata blocului in care locuieste. Nimeni nu ii stie numele, iar in timp ce asteapta salvarea, vecinii vorbesc despre viata ei si a lor. Distributia este alcatuita din Cosmina Stratan, Mihaela Sirbu, Ana Ciontea, Ozana Oancea, Otilia Panainte, Marius Ghica, Ioana Mateescu, Liviu Pintileasa si Mara Luca.In plus, partenerii Semaine de la Critique vor acorda trei premii - Fondation Gan a la Diffusion, SACD si Canal+ pentru scurtmetraj.Cat priveste selectia Cinefondation, la a 24-a editie a acesteia au fost invitati 17 regizori : 8 femei si 9 barbati. Au fost alese filme din tari ca Brazilia, Argentina, Bulgaria, Marea Britanie, Japonia si Danemarca. Romania va fi reprezentata de "Prin oras circula scurte povesti de dragoste", realizat de Carina-Gabriela Dasoveanu, studenta la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti.Juriul Cinefondation va acorda trei premii la ceremonia ce va preceda proiectia castigatoarelor, pe 15 iulie, la Teatrul Bunuel.Filmul romanesc "Intregalde", regizat de Radu Muntean, a fost inclus in selectia de lungmetraje a programului Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela Festivalului de Film de la Cannes. O productie romaneasca va fi prezentata si in selectia de scurtmetraje.Drama "Intregalde", scrisa de Alexandru Baciu, Radu Muntean si Razvan Radulescu, ii are in distributie pe Maria Popistasu, Ilona Brezoianu, Alex Bogdan si Toma Cuzin.Intre scurtmetraje a fost selectat "When Night Meets Dawn", de Andreea Cristina Bortun, cunoscuta drept co-scenarist pentru lungmetrajul "Dublu" (2016) si pentru regia unor scurtmetraje ca "Anathema" si "Love Locker".Quinzaine des Realisateurs este o sectiune necompetitiva, insa in fiecare an sponsorii ofera premii la finalul programului.Lungmetrajul "OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire", regizat de Nicolas Bedos, va fi proiectat la Grand Theatre Lumiere, pe 17 iulie, in incheierea celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes. Acesta este cel mai recent capitol din aventurile lui Hubert Bonisseur de la Bath, nume de cod pentru OSS 117, interpretat de Jean Dujardin, care joaca alaturi de Fatou N'Diaye, Pierre Niney, Natacha Lindinger si de regretatul Wladimir Yordanoff.