Palatul Festivalurilor de la Cannes a fost evacuat

Sambata, 20 Mai 2017, ora 22:43
Foto: Facebook Festival de Cannes

Palatul Festivalurilor de la Cannes a fost evacuat sambata spre orele serii pentru cateva minute din motive de securitate, au constatat corespondenti ai agentiei France Presse aflati la fata locului.

Proiectia pentru presa a filmului "Le Redoutable" de Michel Hazanivicius a fost intarziata din acest motiv cu cateva minute.

Politia municipala a precizat pentru AFP ca evacuarea a fost motivata de gasirea unui obiect suspect intr-o sala de proiectie. Politistii au precizat jurnalistilor prezenti ca a fost vorba despre un obiect uitat.

Echipe de politie dotate cu caini antrenati in cautarea explozivilor au putut fi vazute in interiorul cladirii. In scurt timp, publicul alcatuit din mai multe sute de persoane a putut reveni in sala de spectacol.

