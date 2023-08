Premiu la Cannes pentru un film despre Auschwitz, in care joaca si un actor roman

Pelicula "Son of Saul", cu actorul roman Levente Molnar in distributie, a fost recompensata, sambata, cu premiul Federatiei Internationale a Criticilor de Film (FIPRESCI) pentru un lungmetraj din competitia oficiala a Festivalului de la Cannes.

"Saul Fia/Son of Saul", debutul in lungmetraj al regizorului maghiar Laszlo Nemes, a avut premiera mondiala la editia din acest an a Festivalului International de Film de la Cannes, unde a fost selectat in competitia oficiala, informeaza Hollywood Reporter.

Filmul este o coproductie Ungaria-Franta si este extrem de apreciat de critica de specialitate, fiind in topul preferintelor acesteia. Subiectul filmului este centrat pe doua zile din viata lui Saul Auslander (Geza Rohrig), un prizonier evreu din Ungaria fortat sa lucreze pentru nazisti in camerele de gazare de la Auschwitz.

Levente Molnar, angajat al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, are un rol cheie in acest film: il interpreteaza pe Abraham Warsawski, cel mai apropiat prieten al lui Saul, aflat alaturi de el in lagarul de concentrare.

"E un subiect care ma intereseaza personal. Respect si admir enorm capacitatea acestui popor (evreu) de a rezista prin cultura, educatie, comunitate. Duc lipsa amalgamului, candva mult mai accentuat, specific Romaniei, dat de convietuirea pasnica - si mutual benefica - a diverselor comunitati (evrei, germani, unguri, armeni, greci etc.). Imi imaginez cum ar arata Romania cu aceste comunitati.

Cred in puterea pe care o poate avea acest pestrit de popoare, natii, etnii si ii duc dorul. Nu pot percepe si intelege nici pana in ziua de azi cele petrecute la Auschwitz. Nu pot sa concep cum am fost noi, oamenii, capabili de asemenea fapte", spunea Levente Molnar, intr-un comunicat dupa includerea filmului in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes.

Despre prezenta la Cannes, acesta a adaugat: "Recunosc, nici macar nu am visat vreodata sa mi se intample asta. Este o onoare. Incerc sa savurez fiecare moment, dupa care sa-mi vad de viata".

Levente Molnar, nascut pe 10 martie 1976, la Baia Mare, a studiat actoria la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, iar, din anul 2002, este actor la Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.

A colaborat cu actori ca Silviu Purcarete, Gabor Tompa, Michal Docekal, Dragos Galgotiu, Laszlo Bocsardi, Mihai Manutiu, Olga Barabas, Gyorgy Selmeczi, David Zinder, Mona Marian, potrivit informatiilor de pe site-ul sau personal.

Printre filmele in care a jucat se numara "The Fixer" (regia Adrian Sitaru), "Chuck Norris vs Communism" (regia Ilinca Calugareanu) "Ferry" (regia Daniel Nickson) "Fragment viu" (regia Banto Csaba, Iszlai Jozsef), "Blutsbruder teilen alles" (regia Wolfram Paulus), "Radio" (regia Punkosti Laura), "Un alt Craciun" (regia Tudor Giurgiu), "Morgen" (regia Marian Crisan), "Any Given Father" (regia Cristan Circu), "Biliard" (regia Meszaros Peter), "Tetemrehivas" (regia Hathazi Andras).

Pe de alta parte, tot sambata, premiul FIPRESCI pentru un film din sectiunea Un Certain Regard i-a revenit filmului "Masaan", in regia lui Neeraj Ghaywan, in timp ce premiul FIPRESCI pentru un film dintr-o sectiune paralela selectiei oficiale de la Festivalul de la Cannes i-a revenit lungmetrajului "Paulina", de Santiago Mitre.

Totodata, regizorul Nanni Moretti a castigat premiul Juriului Ecumenic, pentru filmul "My Mother". Acelasi juriu a acordat doua mentiuni speciale filmelor "The Measure of a Man", de Stephane Brize, si "Taklub", de Brillante Mendoza, conform Variety.

Cea de-a 68-a editie a Festivalului de Film de la Cannes a inceput pe 13 mai si se incheie duminica.

Federation Internationale de la Presse Cinematographique/ The International Federation of Film Critics (FIPRESCI) este o asociatie compusa din organizatii nationale ale criticilor si jurnalistilor profesionisti din industria filmului din lumea intreaga. Fondata in 1930, FIPRESCI are in prezent membri din peste 50 de tari.