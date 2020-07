Festivalul International "Enescu si muzica lumii", pentru prima data in aer liber

Ajuns la a 21-a editie, evenimentul va avea loc in spatii puse la dispozitie de Muzeul Sinaia, Casinoul Sinaia, Parcul "Dimitrie Ghica" si Centrul Cultural "Carmen Sylva".Programul cuprinde 14 concerte si recitaluri.Actuala editie are in centru patru orchestre nationale de tineret - Orchestra Romana de Tineret dirijata de Cristian Mandeal (concerte pe 5 august - solist Stefan Cazacu, si pe 11 august), Orchestra Nationala Simfonica a Romaniei (concerte pe 11 august), Orchestra Junior (dirijor Andrei Stanculescu, concert pe 16 august) si Romanian Sinfonietta Orchestra (dirijor si solist Alexander Sitkovetsky, concert pe 19 august).Cele patru orchestre romanesti fac parte din proiectul Orchestrele Nationale de Tineret ale Romaniei, avand in componenta muzicieni din patru categorii de varsta.Orchestra Romana de Tineret va fi dirijata de Cristian Mandeal, iar la concertul din 5 august il va avea ca solist pe Stefan Cazacu - violoncel si va prezenta un program exclusiv Haydn. La concertul din 11 august, Orchestra Nationala Simfonica a Romaniei dirijata de Cristian Mandeal va sustine un program exclusiv simfonic - Mozart , Britten, Ceaikovski. Orchestra Junior, dirijata de Andrei Stanculescu, va sustine un concert cu lucrari clasice si muzica de film, pe 16 august, iar Romanian Sinfonietta Orchestra, dirijata de Alexander Sitkovetsky (solist) va prezenta pe 19 august un program cu lucrari de Mendelssohn, Beethoven, Vivaldi si Enescu.Recitaluri camerale vor fi prezentate, intre altii, de Cvartetul Arcadia (2 august) si Ansamblul Violoncellissimo, condus de Marin Cazacu (15 august)."Este o provocare sa organizam un festival cu 14 concerte exclusiv in aer liber, dar prospetimea si entuziasmul membrilor orchestrelor romane de tineret este intotdeauna un impuls extraordinar. Dorinta lor de a canta din nou impreuna - chiar daca sunt mai putini si concertele ca si repetitiile vor avea loc in conditii speciale - este cea care m-a determinat sa fac tot posibilul ca aceasta editie a XXI-a sa se desfasoare ca si pana acum, chiar daca in conditii diferite", a transmis violoncelistul si profesorul Marin Cazacu, directorul Centrului National de Arta "Tinerimea Romana", cel care a initiat festivalul.