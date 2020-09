Actorul Marius Manole da startul Astra Film Festival

Foto: Actorul Marius Manole si Carmen Vidu

Editia Astra Film Festival 2020 este una in care accentul atat pe creativitate si pe calitatea selectiei filmelor documentare, cat si pe respectarea unor reguli normale, adaptate la vremurile in care traim. Publicul trebuie sa nu simta ca ar fi vorba despre o editie-constrangere, ci de una in care Astra film Festival s-a reinventat. O situatie speciala, in care cuvantul de ordine este: "Bucurati-va responsabil de Astra Film Festival!"."Sunt trei motive pentru care va chem sa veniti sa va faceti plinul de film documentar la Astra Film Festival. Unu: sa exersati ascultarea, atentia, empatia. Doi: sa intelegeti, retraind emotii, povesti ale semenilor vostri. Trei: sa descoperiti alte perspective, solutii, lumi omenesti contemporane", a spus actorul Marius Manole.Sambata si duminica, Astra Film Festival se va instala in Muzeul Astra. Sambata, la ora 16:00, filmul(Maria Cinar-Jigan), cu sesiune Q&A la final, va deschide seria de proiectii la Amfiteatru, unde va urma apoi, de la 16:30, filmul(Andreea Cristina Bortun), de asemenea cu sesiune Q&A si Expo talkcu regizoarea si cu autoarea Mihaela Miroiu.La ora 18:00 va fi difuzat la Targul de tara filmul Andra Tarara, David Schwartz, Roland Ibold), urmat de Q&A. La ora 20:00, doua evenimente in paralel. Pe de o parte, la Terasa cu flori - Centrul Culturalva fi proiectat filmul(Thomas Lafarge si Adrien Pinon). Pe de alta parte, incepe Programul Valuri AFF, cu prima proiectie intre mori de vant, vizionata din barci care plutesc pe lac: filmul(Ibrahim Harb).Pentru ca proiectiile din cadrul Programului Valuri AFF de sambata, duminica si luni sunt deja sold out, organizatorii, impreuna cu cei de la Muzeul Astra, au gasit o solutie de ultima ora:"Pentru ca este o cerere foarte mare de bilete pentru aceste proiectii speciale, carora le-am zis Valuri AFF, am decis sa amenajam un amfiteatru si pe uscat, la, de unde aceia care nu au avut loc in barci sau pe hidrobiciclete sa poata viziona proiectiile in conditii bune si in deplina siguranta. Sa ne bucuram responsabil de film, natura si de oras cu toata fiinta".Seara de sambata se incheie cu alt moment al Programului Vibratii AFF: mult asteptatul concert Suie Paparude, de la ora 22:00, pe Scena de pe Lac.Proiectiile si evenimentele din cadrul AFF 2020 se vor desfasura in 8 locatii: Scena de la Lac, Targul de tara, Intre Mori de Vant, Pavilionul de Joc, Amfiteatru si Casele de demult (toate aflate in interiorul Padurii Dumbrava - Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori - Centrul Cultural "Ion Besoiu" si in Piata Mica din centrul istoric al Sibiului.Biletele pentru AFF2020 sunt puse in vanzare online si pe eventbook si la casieriile AFF