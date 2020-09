Astra Film Festival 2020, s-au desemnat castigatorii editiei. Publicul este invitat si in perioada 16 -25 octombrie la Astra Film Online

La aceeasi categorie, Juriul a acordat si o Mentiune speciala filmului "Asteptati raspunsul operatorului" (Pavel Cuzuioc, Austria, 2020). Premiul pentru Regie, sectiunea Competitie Romania, a fost adjudecat de Adrian Pirvu si Helena Maksyom ("Totul nu va fi bine", Romania Ucraina 2020), iar Andrei Dascalescu ("Tatal nostru") a castigat Premiul Publicului. Festivalului International Astra Film i-a fost acordat si in acest an Inaltul Patronaj al Administratiei Prezidentiale. Evenimentul a avut loc in prezenta ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu Gala de Decernare a Premiilor a avut loc pe spectaculoasa Scena Lac din Muzeul Astra, unde valurile AFF, care i-au purtat pe spectatori, in debutul festivalului, la vizionari de film din barci care plutesc pe lac, s-au intors la mal, in mod simbolic, pe muzica lui Adrian Naidin.Juriul Festivalului a fost alcatuit din Oana Giurgiu, Stefan Dobroiu si Steve Rickinson, iar spectatorii au ales castigatorul Premiului Publicului.Dupa Gala de Decernare a Premiilor, peste 400 de cadre medicale din Sibiu au participat la o proiectie speciala a filmului "Transalpina, Drumul Regilor", de Dumitru Budrala, care a fost dedicata de Astra Film Festival 2020, in semn de multumire si pretuire pentru cei care se afla in prima linie a luptei impotriva COVID-19.Cel mai bun film, sectiunea Competitie Romania - Josefin&Florin (Suedia, 2019)"Reprezentand in paralel drumul catre maturizare si calea catre asumarea unei vieti in doi, filmul Josefin & Florin isi introduce spectatorii intr-o lume in egala masura onesta si vulnerabila. In incercarea de a-si construi o viata simpla impreuna, acest cuplu neverosimil ilustreaza povestea universala a maturizarii si, in acelasi timp, ne face martorii unei relatii cat se poate de moderne", se arata in motivatia Juriului."Suntem foarte fericite ca am primit acest premiu. Nu doar fiindca este prima noastra recunoastere internationala, ci si pentru ca iubim Romania", a fost mesajul transmis prin Skype de regizoarele suedeze Ellen Fiske si Joanna Karlberg.Mentiune speciala a juriului, sectiunea Competitie Romania - "Asteptati raspunsul operatorului"."O calatorie antropologica din care rezulta o varietate de instantanee ale societatii de azi - una in care obiceiuri si interese pe care le impartasim cu totii sunt prezentate pe fondul contrastant al deprecierii comunicarii intre oameni", este motivatia Juriului la acordarea unei Mentiuni speciale la categoria Cel mai bun film din sectiunea Competitie Romania. Laureat, filmul "Asteptati raspunsul operatorului" (Pavel Cuzuioc, Austria - 2020)."Imi pare bine ca filmul a fost selectat si proiectat la Astra Film Festival, imi pare rau ca nu am putut ajunge la Sibiu, iar acum ma bucur ca filmul a luat o Mentiune speciala din partea juriului. Orice premiu inseamna o motivatie si o confirmare", a declarat regizorul Pavel Cuzuioc intr-o inregistrare proiectata pe ecranul amplasat pe Scena Lac.Premiul pentru Regie, sectiunea Competitie Romania - Adrian Pirvu si Helena MaksyomAdrian Pirvu si Helena Maksyom au realizat un film-calatorie ("Totul nu va fi bine" - Romania, Ucraina, 2020), "o perspectiva indrazneata asupra vietii, pe care autorul o realizeaza apeland cu abilitate la mijloace minimaliste", dupa cum arata Juriul. Proiectul acestui film a facut parte dintr-un program dezvoltat la Astra Film Festival in anul 2017."Se spune ca fara creatie nu exista progres. Ne vom stradui sa cream ceva nou si sa intalnim, poate, la Astra Film Festival, la o editie viitoare, sa verificam impreuna daca am facut progrese", au aratat cei doi realizatori ai filmului intr-un mesaj video. Ei au marturisit de asemenea ca si-ar fi dorit mult sa fie la Sibiu, sa poata vedea cu ochii lor reactia publicului.Premiu Publicului, sectiunea Competitie Romania - "Tatal nostru"Publicul a votat un film emotionant, care a incercat sa raspunda la intrebarea "Cum te pregatesti sa fii un tata bun daca nu ai avut unul?". Filmul "Tatal nostru" (2020, Romania), realizat de Andrei Dascalescu, este despre un viitor tata care pleaca sa-si caute tatal instrainat si devenit intre timp calugar pe muntele Athos."In ceea ce ma priveste, ma gandesc foarte mult la public atunci cand lucrez la un film, iar faptul ca primesc Premiul Publicului este pentru mine cea mai mare distinctie", a declarat regizorul Andrei Dascalescu.Motivatia Juriului pentru premiile acordate, aici: https://www.astrafilm.ro/premiile-astra-film-festival-open-air-2020/ Dumitru Budrala: "Pentru mine, acest loc este centrul lumii"Editia a 27-a Astra Film Festival s-a desfasurat in acest an in conditii speciale, din cauza pandemiei de COVID-19, motiv pentru care organizatorii au fost nevoiti sa reinventeze si au oferit publicului o experienta memorabila, lucru apreciat de spectatori si de invitatii festivalului. Totul a fost posibil datorita unei selectii de inalta clasa a filmelor (au fost selectate 50 de filme din 3.000 propuse) si pasiunii cu care a fost organizat festivalul.Astra Film Festival s-a desfasurat cu respectarea tuturor regulilor impuse de pandemia de COVID-19, in 8 locatii: Scena Lac, Targul de tara, Intre Mori de Vant, Pavilionul de Joc, Amfiteatru Digital si Casele de demult (toate aflate in interiorul Padurii Dumbrava - Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori - Centrul Cultural "Ion Besoiu" si in Piata Mica din centrul istoric al Sibiului.In cadrul Galei de Decernare a premiilor, Astra Film Festival a primit Inalt Patronajul Presedintelui Romaniei, care a fost inmanat de consilierul prezidential Sergiu Nistor: "Presedintele apreciaza ca acest festival este o continua lupta impotriva pandemiei de alienare si lipsa de solidaritate. Faptul ca acest festival exista ne da sperante. Va dorim sa aveti energia necesara pentru editia de anul viitor", a declarat consilierul prezidential.De asemenea, directorul fondator al Astra Film Festival, Dumitru Budrala, a primit distinctia de Cetatean de Onoare al Sibiului, distinctie care a fost inmanata de doamna Christine Manta-Klemens."Multumesc cu recunostinta pentru distinctii si aprecieri. Dupa 27 de ani, Astra Film Festival a devenit un lucru firesc. Pentru mine, acest loc este centrul lumii", a marturisit Dumitru Budrala, directorul-fondator al festivalului.La eveniment a fost prezent si ministrul Culturii."Sibiul a inteles de mult timp importanta pe care o are viata culturala pentru un oras, iar Astra Film Festival este un eveniment cultural cu o mare traditie, care incepe in anul 1993, si care devine an de an din ce in ce mai prestigios pe plan international", a declarat Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii."Ceea ce a facut Astra Film Festival in acest an este cel mai amplu program cultural derulat vreodata la muzeul nostru", a adaugat Ciprian Stefan, directorul Muzeului Astra.Astra Film Festival 2020 va continua in perioada 16-25 octombrie pe platforma festivalului. Festivalul este organizat de Astra Film, CNM Astra si Fundatia Astra Film, cu sprijinul Consiliul Judetean Sibiu, al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, al Centrului National al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu si al Uniunii Cineastilor. Evenimentul este cofinantat de Consiliul Local Sibiu prin Primaria Municipiului Sibiu si de Uniunea Europeana prin Programul Europa Creativa.Astra Film Festival se afla sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei.