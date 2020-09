Astra Film Festival din Sibiu 2020. Vizionare de filme din barci pe muzica celor din Fanfara Zece Prajini

Fondul sonor pe care s-a desfasurat seara de festival a fost muzica celor din Fanfara Zece Prajini. Trupa a cantat de pe un bac plutitor ancorat in larg. Prima seara a Valurilor AFF, "Cu barca intre mori de vant", care a avut in prim plan filmul "Povestea lui Fatat" "(Liban, Ibrahim Harb) a fost despre iluzii si faptul ca intotdeauna exista o speranta. Seara s-a incheiat Targul de tara cu un concert Suie Paparude."Am vrut sa ne folosim de oportunitatile care apar chiar si in conditiile constrangerilor cauzate de pandemie. De aceea am decis sa facem pentru prima data, din 1993, festivalul in aer liber. Iar in acest muzeu miraculos exista tot acest spatiu, lacul, barcile si superbele mori de vant", a declarat Dumitru Budrala, directorul fondator Astra Film Festival.Astazi si maine de la ora 20:00, publicul se va bucura de alte doua experiente cu barca pe lac. "Imbarcarea se va face de langa Scena de pe Lac, in acordurile Fanfarei Zece Prajini. Cei care nu au mai gasit bilete pentru barci, pot viziona proiectiile de pe Casa Podarului. In acesta seara, spectatorii vor putea viziona filmul "Arta pe scena noua" (2020) - balet intr-o poiana aflata la poalele Muntilor Bucegi, pe muzica Mariei Tanase, urmat de filmul-eveniment "Transalpina, drumul regilor" (2017, Dumitru Budrala), care prezinta istoria unei sosele de o frumusete care iti taie rasuflarea, avand o vechime de milenii, si, in sens mai larg, despre drumuri care unesc oamenii, de-a lungul istoriei, in conditii oricat de potrivnice. Iar luni va putea fi vizionat filmul "iHuman" (Norvegia, Tonje Hessen Schei) - un thriller politic despre inteligenta artificiala, putere si subjugarea societatii, iar altii vor veni (sau vor ramane!) la Muzeul Astra, pentru vizionarea de film din barci care plutesc pe lac", au precizat organizatorii.De la ora 20:00, publicul care nu a optat pentru vizionarea din barca va putea viziona premiera nationala "iHuman" (Norvegia, Tonje Hessen Schei).Programul Astra Film Festival On Air, aici: astrafilm.ro/program-2020 Proiectiile si evenimentele din cadrul AFF 2020 se vor desfasura in 8 locatii: Scena de pe Lac, Targul de tara, Intre Mori de Vant, Pavilionul de Joc, Amfiteatru si Casele de demult (toate aflate in interiorul Padurii Dumbrava - Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori - Centrul Cultural "Ion Besoiu" si in Piata Mica din centrul istoric al Sibiului.Biletele pentru AFF2020 sunt puse in vanzare on-line pe https://www.astrafilm.ro/bilete-la-astra-film-festival-2020/ si pe https://eventbook.ro/festival/astra-film-festival si vor fi disponibile la casieriile AFF astfel: Incepand de vineri, 4 septembrie, vor fi disponibile la intrarea in Muzeul Astra (str. Padurea Dumbrava 16), iar de sambata, 5 septembrie, in Piata Mica nr 11 (la intrarea in sediul Astra Film) si la Centrul Cultural Ion Besoiu (str. E. Cioran 1-3) - doar pentru filmele programate la Terasa cu flori.Astra Film Festival 2020 este organizat de Astra Film, CNM Astra si Fundatia Astra Film, cu sprijinul Consiliul Judetean Sibiu, al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, al Centrului National al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu si al Uniunii Cineastilor. Evenimentul este cofinantat de Consiliul Local Sibiu prin Primaria Municipiului Sibiu si de Uniunea Europeana prin Programul Europa Creativa.Astra Film Festival se afla sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei.