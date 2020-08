Astra Film Festival va incepe saptamana viitoare cu 16 premiere mondiale, internationale sau nationale si un film aflat in cursa pentru Premiile Oscar 2021

Foto: Festivalul Astra Film

Ce va fi mai apoi, omul sau tehnologia?

Investigatii interioare

Istoriei sa nu-i intorci spatele

Astra Film Festival 2020 le propune spectatorilor 6 premiere mondiale:, de Eszter Hajdu - Ungaria-Portugalia, 2020;, de de Jon Bjarki Magnusson - Islanda, 2020;, de Duco Tellegen - Olanda-Romania, 2019;, de Claudiu Mitcu - Romania, 2020;, de Calin Tertan, Corina Tertan - Romania, 2020;", de Andreea Cristina Bortun - Romania, 2020)De asemenea, va avea loc o premiera internationala:, de Alina Manolache - Romania, 2020 si 9 premiere nationale:, de Sun Hee Engelstoft - Danemarca, 2019;, de Malgorzata Goliszewska si Kasia Mateja - Polonia, 2019;, de Bara Jichova Tyson - SUA-Cehia, 2019;, de Adrien Pinon si Thomas Lafarge - Franta-Germania-India-Polonia-SUA, 2019;, de Vit Klusak, Barbora Chalupova - Cehia-Slovacia, 2020;, de Katja Hogset, Margreth Olin si Espen Wallin- Norvegia, 2020;, de Marianne Hougen-Moraga si Estephan Wagner - Danemarca, 2020;, de Andrei Dascalescu - Romania, 2020 si, de Tonje Hessen Schei - Norvegia, 2019.Lungmetrajul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc:, premiat la Sundance, Munchen, Salonic, Cracovia, Macedonia si aflat in cursa pentru o nominalizare la Premiile EFA, se vede la #AFF2020. Filmul este in cursa pentru o nominalizare la Oscar 2021, iar in 2018 a primit Premiul pentru cel mai bun proiect in cadrul DocumentaryTank at Astra Film Festival 2018.Programul de proiectii este disponibil pe site-ul festivalului aici ., iar biletele pot fi achizitionate online incepand de astazi, 28 august, pe site-ul festivaluluiCa de obicei, filmele propuse de organizatorii Astra Film Festival ii provoaca pe spectatori sa isi puna intrebari esentiale si sa afle raspunsuri neasteptate.Productia, (de Barbora Chalupova, Vit Klusak) este o incursiune in lumea intunecata a pedofililor online, iar in(David Fontseca Romanos) incercam sa aflam cat de mult depinde mobilizarea civica de retelele de socializare?, filmul lui Pavel Cuzuioc, pune o intrebare care vorbeste despre o realitate pe care poate nu o percepem indeajuns: cu atatea instrumente de comunicare, oare nu suntem prizonieri intr-un Turn Babel modern? Iar concluzia care da fiori reiese din(Tonje Hessen Schei): intai cream tehnologia, apoi tehnologia ne recreeaza pe noi.O fotografa celebra sufera de anorexie in forma grava si exploreaza in imagini aceasta boala mortala filmulde Espen Wallin, Katjia Hogset si Margreth Olin, iar Jola evadeaza dintr-un mariaj de cosmar si lupta sa se reinventeze la 69 de ani in, de Malgorzata Goliszewska si Kasia Mateja. Poate ca adulterul e plictisitor sau poate nu, dar tradarea e cu siguranta interesanta, nu-i asa?, de Bara Jichova Tyson. Inde Marianne Hougen-Moraga si Estephan Wagner, supravietuitorii unei secte din Chile rememoreaza 45 de ani de abuzuri si de viata la limita sclaviei, iar la varsta de 100 de ani, un paznic de far isi pregateste inmormantarea "Spiridus pe jumatate", de Jon Bjarki Magnusson.Emotionanta povestea a basistului trupei rock Locomotiv GT, fugit din Ungaria comunista in America, este reconstituita din casete audio in filmul, de Eszter Hajdu. Si, nu in ultimul rand, investigatia de mai multi an fenomenului Amazon, cea mai mare corporatie de pe glob a celui mai bigat om din lume, Jeff Bezos, cu o avere de 200 de miliarde de dolari, a dus la crearea filmuluide Adrien Pinon si Thomas Lafarge, prezentat de asemenea in premiera nationala la Sibiu.In anul 1968, Laszlo, un baiat de 14 ani, incalca regulile sistemului comunist, iar pedeapsa va fi exemplara., de de Agota Varga. La randul lui, Marek Edelman, lider al Revoltei din ghetoul Varsoviei din 1943, rememoreaza povesti de dragoste din ghetou in, de de Jolanta Dylewska. In, de Susanne Kovacs vedem o poveste despre umbrele trecutului, care nu ne parasesc niciodata, iar inde Sun Hee Engelstoft incercam sa intelegem ce determina o mama sa-si dea copilul spre adoptie.Proiectiile si evenimentele din cadrul AFF 2020 se vor desfasura in 8 locatii: Scena de la Lac, Targul de tara, Intre Mori de Vant, Pavilionul de Joc, Amfiteatru si Casele de demult (toate aflate in interiorul Padurii Dumbrava - Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori - Centrul Cultural "Ion Besoiu" si in Piata Mica din centrul istoric al Sibiului.