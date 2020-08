Cinema sub clar de luna, timp de sapte saptamani, pe Calea Victoriei

Sub numele "Cinema sub clar de luna", proiectiile vor avea loc in aer liber - vinerea, sambata si duminica -, intr-un spatiu amplu alaturat Casei Florescu-Manu de pe Calea Victoriei 192A, care permite gazduirea a maxim 150 de spectatori, cu respectarea regulilor de siguranta sanitara.Vor fi proiectate, intre altele, filmele care vor deschide si inchide TIFF 2020, cele care vor primi Trofeul Transilvania si Premiul Publicului, dar si lungmetraje din diverse sectiuni ale festivalului, plus alte titluri europene de succes.Programul va incepe vineri, cu "La Belle Epoque/ Cei mai frumosi ani", o comedie cu Fanny Ardant, Daniel Auteuil si Guillaume Canet in distributie. Acesta a deschis editia de anul acesta a TIFF.Al doilea film, care va fi proiectat sambata, face si el parte din programul festivalului: drama "The County/ Tinutul", cea mai recenta pelicula a regizorului islandez Grimur Hakonarson, cunoscut pentru "Rams/ Despre oameni si oi".Duminica va fi proiectat, in acelasi timp cu evenimentul din Piata Unirii din Cluj-Napoca, filmul de inchidere al editiei din acest an a TIFF - comedia franceza "Effacer l'historique/ Delete History", regizata de Benoit Delepine si Gustave Kervern si recompensata cu premiul special al juriului la Berlinala de anul acesta.Proiectiile vor continua in fiecare weekend, pana pe 27 septembrie, cu cate un film pe seara, de vineri pana duminica.Proiectiile sunt programate sa inceapa la ora 21:00, iar biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro.