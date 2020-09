Dezbatere la Astra Film Festival dupa un film nerecomandat minorilor

Proiectie eveniment urmata de dezbatere, in aceasta seara, la Astra Film Festival. Filmul documentar "In plasa pradatorilor sexuali", de Vit Klusak, Barbora Chalupova, care a stabilitun record absolut la box-office in Cehia - 115.000 de bilete vandute in primul weekend deproiectie, depasind Joker sau Fast&Furious, va putea fi vizionat in aceasta seara, inpremiera nationala, la Astra Film Festival, incepand cu ora 20:00, la Scena Lac. Vizionareava fi urmata de o dezbatere la care publicul este invitat sa participe. Tot astazi, in cadrulAFF2020, cinefilii se vor bucura de alte filme de exceptie: o premiera mondiala, treipremiere nationale.In plasa pradatorilor sexuali/ Caught in the net (eng) Vit Klusak, Barbora Chalupova, Cehia,Slovacia, 2020 este un film documentar care arata abuzurile online asupra minorilor decatre barbati. Trei actrite, zece zile si 2.458 de pradatori sexuali. Un experiment caredezvaluie cat de grava si urgenta este problema abuzurilor sexuale asupra copiilor peinternet. Trei actrite cu infatisare adolescentina spun ca au 12 ani pe conturi false de peretelele de socializare. Vorbesc cu barbati de toate varstele, iar cei mai multi dintre ei leinvita la video sex, le trimit poze cu penisul erect sau link-uri catre filme porno. Unii chiar vorsa le santajeze. Si ce se intampla daca acesti barbati isi intalnesc victimele fatain fata?Filmul "In plasa pradatorilor sexual" este un nerecomandat minorilor.Dupa proiectia din aceasta seara, publicul este invitat la o dezbatere moderata de jurnalistaAlexandra Tanasescu (culturaladuba.ro), cu participarea invitatilor Cristian Simonca (Blogu'lu' Ottrava) si Leah Iuliana Cornelia (ANITP Alba Iulia).Tot astazi, publicul Astra Film Festival are ocazia de a se intalni astazi cu regizorii Tudor Platon, dupa vizionarea filmului "Casa cu papusi", Calin Tertan si Corina Tertan (dupa "Moartea... punct sau virgula?"), si cu invitatii speciali Alexandra Tanasescu, Cristian Simonca si Iuliana Cornelia Leah care vor discuta despre lumea intunecata a pedofililor online, pericolele la care sunt supusi minorii si ce avem de facut pentru o navigare in siguranta pe net."Filmele selectate pentru editia din acest an dovedesc inca o data ca se lucreaza parca dince in ce mai bine. Am avut ocazia sa vedem in fiecare zi de festival ca publicul apreciazaasa cum se cuvine talentul realizatorilor si suntem incantati ca am putut sa oferim si in acest an intalniri la un nivel atat de inalt intre spectatori si regizori ", a declarat Csilla Kato, director artistic Astra Film Festival.Programul zilei de joi, 10 septembrie prezinta publicului o premiera mondiala, trei premierenationale si un concert "Om la Luna". De asemenea, trei filme din aceasta seara se afla incursa pentru Premiul Publicului.20:00 Piata Mica, Sibiu - "Hai sa vorbim despre adulter" (Susanne Kovacs - Danemarca,2019 * 60'). PREMIERA nationala, film nominalizat pentru Premiul Publicului. Poate caadulterul e plictisitor, dar tradarea e cu siguranta interesanta, nu-i asa?20:00 Terasa cu flori, Centrul cultural "Ion Besoiu", Sibiu - "Cantecele represiunii"(Marianne Hougen-Moraga, Estephan Wagner - Danemarca, 2020 * 90'). PREMIERAnationala. Supravietuitorii unei secte din Chile rememoreaza 45 de ani de abuzuri si de viatala limita sclaviei.20:00 Scena Lac, Muzeul Astra - "In plasa pradatorilor sexuali" (Vit Klusak, BarboraChalupova - Cehia, Slovacia, 2020 * 100''). PREMIERA nationala (film nerecomandatminorilor). O incursiune in lumea intunecata a pedofililor online. Filmul este urmat de odezbatere cu Alexandra Tanasescu, Cristian Simonca si Iuliana Cornelia Leah.22:00 Targul de tara, Muzeul Astra - Concert - Om la LunaProgramul complet Astra Film Festival On Air, aici: astrafilm.ro/program-2020/Biletele pentru AFF2020 sunt puse in vanzare on-line pehttps://www.astrafilm.ro/bilete-la-astra-film-festival-2020/ si pe https://eventbook.ro/festival/astra-film-festival si vor fidisponibile lacasieriile AFF astfel: Incepand de vineri, 4 septembrie, vor fi disponibile laintrarea in Muzeul Astra (str. Padurea Dumbrava 16), iar de sambata, 5 septembrie, in PiataMica nr 11 (la intrarea in sediul Astra Film) si la Centrul Cultural Ion Besoiu (str. E. Cioran 1-3) - doar pentru filmele programate la Terasa cu flori.Proiectiile si evenimentele din cadrul AFF 2020 se vor desfasura in 8 locatii: Scena de peLac, Targul de tara, Intre Mori de Vant, Pavilionul de Joc, Amfiteatru si Casele dedemult (toate aflate in interiorul Padurii Dumbrava - Muzeul Astra), respectiv la Terasa cuflori - Centrul Cultural "Ion Besoiu" si in Piata Mica din centrul istoric al Sibiului.Astra Film Festival 2020 este organizat de Astra Film, CNM Astra si Fundatia Astra Film, cusprijinul Consiliul Judetean Sibiu, al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, al Centrului National al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu si al Uniunii Cineastilor. Evenimentul este cofinantat de Consiliul Local Sibiu prin PrimariaMunicipiului Sibiu si de Uniunea Europeana prin Programul Europa Creativa.Astra Film Festival se afla sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei.