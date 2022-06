Documentarul "The Square", de la Oscar la Cinepolitica (Video)

Filmul The Square, nominalizat la Oscarul pentru Cel mai bun documentar, anul acesta, poate fi vazut in premiera in Romania, in Competitia celei de-a treia editii a Festivalului International de Film Cinepolitica, care va avea loc intre 8-13 aprilie, la Cinema Studio, Elvira Popescu si Union.

Documentarul lui Jehane Noujaim (Control Room) surprinde schimbarile sociale din Egiptul ultimilor ani, prin intermediul povestilor personale, emotionante, ale unora dintre protestatarii din Piata Tahrir. Unul dintre ei este actorul Khalid Abdalla, protagonist in filme ca The Kite Runner, United 93 sau Green Zone care, inspirat de activismul tatalui sau, inchis in Egipt in anii 70 si plecat in exil, s-a intors din Londra pentru a se alatura revolutiei.

Apreciat pentru stilul vizual, pentru forta si emotia lui, The Square a castigat Premiul publicului la festivalurile de la Sundance si Toronto, si a fost numit Cel mai bun documentar al anului 2013, de catre International Documentary Association, trofeu primit de Jehane Noujaim in ovatiile audientei. Filmul este unul dintre putinele finantate prin crowdfunding nominalizate la Oscar.

In competitia Cinepolitica va rula, in premiera in Romania, si un film proaspat adus de la Festivalul de la Berlin, din sectiunea Panorama: impresionantul I'm Not Angry!/ Asabani Nistam!, de Reza Dormishian (Iran). Navid, un iranian de origine kurda din Teheran, este dat afara din universitate din cauza activismului sau politic si fortat sa-si gaseasca ceva de lucru, intr-o societate in care tinerii isi gasesc cu greu locul. Indragostit de o tanara cu aceleasi vederi politice, Navid e pe cale sa apeleze la o solutie extrema, pentru a se putea casatori cu ea. Un film emotionant despre cum politica afecteaza profund vietile personale.

Din cauza acestui film, televiziunea de stat iraniana si-a intrerupt de patru ori emisia in direct, la Fajr Film Festival din Teheran, unde cineastii iranieni s-au aratat revoltati de excluderea sistematica a productiilor care nu respecta linia ideologica.

Printre cele 8 titluri din competitia Cinepolitica 2014 se afla si un documentar despre abuzurile marilor companii farmaceutice, Fire in the Blood, regizat de Dylan Mohan Gray si narat de William Hurt, si Occupation: the 27th Picture, in regia croatului Pavo Marinkovic.

