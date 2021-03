Performanta uriasa pentru regizorul Radu Jude, care a castigat Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin. Critic de film: "Premiul vine intr-o perioada foarte grea"

La scurt timp dupa aflarea victoriei de la Berlin, criticul de film Ionut Mares a declarat pentru Ziare.com ca Radu Jude este un obisnuit al Festivalului de la Berlin . "Castigase un Urs de Argint pentru regia la "Aferim!", iar anul trecut a avut chiar doua filme la Berlinale, in sectiunea Forum: "Tipografic majuscul" si "Iesirea trenurilor din gara", al doilea fiind un documentar realizat impreuna cu istoricul Adrian Cioflanca. Acum a venit si incununarea, cu acest Urs de Aur pentru "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc"", a declarat Mares.Cat priveste filmul, criticul de film Ionut Mares a precizat ca "este un film care surprinde foarte bine vremurile pe care le traim, si face asta intr-un limbaj cinematografic ambitios, lucruri remarcate de altfel si in motivatia juriului, care a fost format in acest an din regizori care au castigat Ursul de Aur la editii precedente ale festivalului.Paradoxul e ca premiul vine intr-o perioada extrem de grea pentru industria cinematografica din Romania, din cauza absentei de peste un an a concursurilor de finantare ale Centrului National al Cinematografiei si a faptului ca cinematografele sunt inchise. Acest moment, corelat cu succesul documentarului "colectiv", de Alexander Nanau, ar trebui sa fie un semnal pentru autoritati, pentru a incepe in sfarsit sa constientieze importanta cinematografiei romane si sa o sprijine la nivelul la care ar merita".Juriul international, alcatuit din sase regizori premiati in trecut cu marele trofeu la Berlinala, intre care Adina Pintilie ("Touch Me Not", 2018). Ada Solomon este producatorul filmului lui Jude, co-producatori - Paul Thiltges, Adrien Chef, Jiři Konecny si Ankica Juric Tilic.Din distributie fac parte actorii Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Malai, Nicodim Ungureanu, Alexandru Potocean, Andi Vasluianu, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Dana Voicu, Axinte, Adrian Enache si Ilinca Harnut. Imaginea este semnata de Marius Panduru, montajul este realizat de Catalin Cristutiu, Dana Bunescu s-a ocupat de sound design, Cristian Niculescu a fost responsabil de scenografie, iar de costume, Ciresica Cuciuc.