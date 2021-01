Festivalul de Film de la Cannes ar putea avea loc in aceasta vara. Organizator: "Este in curs o analiza ce are in vedere acest interval"

Cea mai importanta intalnire mondiala cu filmul, care nu a putut fi organizata in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus si a izolarii, va mai avea de asteptat "pentru a evalua situatia la inceputul anului", a precizat o purtatoare de cuvant.Deocamdata, festivalul este programat pe Croazeta intre 11 si 22 mai. Dar, daca evolutia pandemiei o cere, "o analiza este in curs cu o fereastra de date care are in vedere intervalul sfarsitul lui iunie - finalul lui iulie", adauga aceasta.Piesa centrala a prestigiosului circuit al festivalurilor internationale de cinema, Cannes a platit pretul pandemiei anul trecut, in timp ce rivalele de la Berlin sau Venetia au putut sa fie organizate, in conditii stricte.Anul acesta, primul mare festival al calendarului, Berlinala, a fost nevoit sa renunte la o editie clasica, fiind amanat pentru martie iar competitia va avea loc online din cauza pandemiei. Proiectii deschise publicului vor fi organizate in iunie.Citeste si: