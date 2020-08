Festivalul de Film de la Sarajevo nu se va mai tine in aer liber. Competitia in care sunt inscrise sapte productii romanesti va putea fi urmarita online pana pe 21 august

Cu doar zece zile in urma, un urias ecran de proiectii fusese amplasat intr-un spatios cinematograf in aer liber, iar scaunele montate in acord cu masurile de distantare fizica impuse de autoritati pentru a preveni raspandirea noului coronavirus. Cu toate acestea, o crestere brusca a numarului de cazuri de coronavirus in capitala Bosniei si Hertegovinei de la inceputul lunii iulie, dupa relaxarea masurilor stricte de izolare luate pe fondul pandemiei de COVID-19, a suscitat ingrijorari cu privire la siguranta publicului, personalului si invitatilor festivalului."Chiar daca asteptam cu nerabdare un festival cu public, am decis sa incepem fara el, pentru a nu ne asuma niciun risc", a declarat directorul festivalului, Mirsad Purivatra."Cred ca aceasta a fost singura decizie rationala", a precizat Purivatra pentru Reuters.Festivalul de Film de la Sarajevo a fost fondat de un grup de entuziasti in 1995 - in semn de sfidare fata de un asediu de 43 de luni al capitalei de catre fortele sarbe - si de la an la an a crescut in importanta, devenind cea mai mare competitie cinematografica dintr-un spatiu care se intinde de la Viena la Istanbul.Decizia organizatorilor de a desfasura aceasta editie online vine in contextul in care numarul de infectari si de decese asociate COVID-19 din Bosnia si Hertegovina a crescut de peste doua ori in ultima luna, ajungand la 15.535 de contaminari si 469 de morti vineri.Organizatorii s-au pregatit insa pentru ce-i mai rau si au creat o platforma online - ondemand.sff.ba - pentru a pune pentru a pune la dispozitia cinefililor peste 180 de filme.Pelicula "Focus, Grandma", in regia bosniacului Pjer Zalica, va deschide festivalul, la care 49 de filme vor concura in patru competitii (lungmetraj, documentar , scurtmetraj si film studentesc) pentru premiile Heart of Sarajevo.Printre invitatii care isi confirmasera prezenta daca editia s-ar fi desfasurat in format fizic se numarau regizorul recompensat cu Oscar Michel Hazanavicius si actorul danez Mads Mikkelsen, beneficiarul premiului onorific Heart of Sarajevo din acest an.La competitia de lungmetraje, Romania va fi reprezentata in acest an de "Otto Barbarul', in regia Ruxandrei Ghitescu (Romania, Belgia, 2020), in premiera mondiala, iar la cea de documentare de productiile: "Tatal nostru" (Romania, 2020), de Andrei Dascalescu, tot in premiera mondiala; "Casa cu papusi" (Romania 2020), de Tudor Platon - in premiera internationala; "Lemn" (Romania, China, Rusia, Austria, SUA, Peru, Germania, 2020), de Monica Lazurean-Gorgan, Michaela Kirst si Ebba Sinzinger, in premiera regionala; si de "Acasa" (Romania, Germania, Finlanda, 2020), de Radu Ciorniciuc, in premiera bosniaca.In competitia dedicata scurtmetrajelor, Romania va fi reprezentata de "Invizibilii" (Romania, 2020), de 4inaroom, in premiera mondiala, iar la cea studenteasca de "Firul rosu" (Romania, 2019), in regia Alexandrei Fuscas, care va avea premiera internationala la festival.