VIDEO Filmul "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc", marele castigator al Berlinalei, va rula pe marile ecrane din Romania incepand cu 7 mai

Filmul, care a avut premiera mondiala la Festivalul de la Berlin, unde a fost premiat cu Ursul de Aur, va fi distribuit de microMULTILATERAL."Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" analizeaza raporturile dintre individ si societate, avand ca punct de plecare urmarile pe care un clip porno de amatori incarcat de o profesoara de scoala generala pe un site specializat le provoaca in viata acesteia.Din distributie fac parte actorii Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Malai, Nicodim Ungureanu, Alexandru Potocean, Andi Vasluianu, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Dana Voicu, Axinte, Adrian Enache si Ilinca Harnut.Imaginea este semnata de Marius Panduru, montajul este realizat de Catalin Cristutiu, Dana Bunescu s-a ocupat de sound design, Cristian Niculescu a fost responsabil de scenografie, iar de costume, Ciresica Cuciuc. Producator este Ada Solomon si coproducatori sunt Paul Thiltges, Adrien Chef, Jiři Konecny si Ankica Juric Tilic."Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" este o productie microFILM in coproductie cu Paul Thiltges Distributions, Endorfilm, Kinorama, realizata cu sprijinul Centrul National al Cinematografiei, Film Fund Luxembourg, Czech Film Fund, Croatian Audiovisual Centre, Artekino International in asociere cu Bord Cadre Films, Sovereign Films.Regizor si scenarist, Radu Jude a castigat cu lungmetrajul sau de debut - "Cea mai fericita fata din lume"- premiul CICAE, la Berlinala 2009. In 2012, el a regizat lungmetrajul "Toata lumea din familia noastra", prezentat in premiera mondiala in sectiunea Forum de la Berlinala.Pelicula "Aferim!" (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru cea mai buna regie. Ea a fost urmata de "Inimi cicatrizate" (2016), care a fost recompensata cu doua premii la Locarno IFF si pentru care Radu Jude a primit trofeul pentru regie la Festivalul Mar del Plata, de documentarul "Tara moarta" (2017) si de lungmetrajul "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari" (2018), primul film romanesc premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary.Anul trecut, Radu Jude a fost prezent la Berlinala cu doua lungmetraje: "Tipografic majuscul" si "Iesirea trenurilor din gara". Ambele filme au fost proiectate in sectiunea Forum a festivalului.