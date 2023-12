Filmul "Scoala noastra" a castigat marele premiu la AFI-Discovery Silverdocs

Documentarul "Scoala noastra", realizat de Mona Nicoara si Miruna Coca-Cozma, a primit premiul Sterling la festivalul AFI-Discovery Silverdocs, care a avut loc in Silver Spring, Maryland (SUA).

Filmul, o coproductie Romania/Statele Unite/Elvetia, urmareste destinul a trei cetateni rromi care vor sa mearga la scoala, in Transilvania. Filmata pe parcursul a patru ani, pelicula subliniaza obstacolele care se pun in calea celor trei copii, intr-o societate in care exista o traditie lunga a discriminarii, arata site-ul festivalului SilverDocs.

Pe langa "Scoala Noastra", au mai fost premiate si filmele "Instinct de Familie" si "Guanape Sur", fiind mentionate si filmele "The Loving Story" si "Life in a Day".

"Calitatea acestui film, viziunea regizorului si puterea povestii a impresionat juriul, aratand un portret fidel al unei comunitati marginalizate si nereprezentate, a carei voci este rareori auzita. Regizorul aduce la lumina probleme actuale ale drepturilor omului, cu compasiune", se arata in decizia juriului.

Au mai primit mentiuni speciale filmele "The Bully Project", care trateaza subiectul batausilor de scoala, si "When the Drum is Beating", un film despre Haiti si muzica sa.

