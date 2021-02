Legendarul actor Christopher Plummer a murit. Avea 91 de ani

"Chris a fost un barbat extraordinar care si-a iubit si respectat profesia cu eleganta, cu umor", a spus Lou Pitt, prieten si manager de 46 de ani al actorului. "A fost o comoara nationala care si-a cultivat radacinile canadiene. Prin arta si umanitatea sa, el ne-a emotionat inimile iar viata sa legendara va fi un exemplu pentru generatiile care vin. Va fi pentru totdeauna cu noi".Plummer a capatat notorietate mondiala dupa rolul Capitanului Von Trapp din musicalul premiat cu Oscar "The Sound of Music" (1965).A castigat un Oscar in 2012 pentru interpretarea din "Beginners", devenind cel mai in varsta actor din toate timpurile care castiga un premiu al Academiei la categoria "cel mai bun actor in rol secundar".A avut o cariera apreciata pe scena, fiind recompensat cu doua premii Tony. In film, a aparut in "The Insider", "12 Monkeys", "Star Trek VI: The Undiscovered Country" si "A Beautiful Mind", si si-a imprumutat vocea pentru "Up", "An American Tale" si pentru serialul de televiziune "Madeline" pentru care a primit un Emmy.A primit prima nominalizare la Oscar pentru portretizarea lui Lev Tolstoi in "The Last Station" (2009). In 2018, Plummer a devenit cel mai in varsta actor selectat dupa ce l-a inlocuit pe Kevin Spacey in rolul J. Paul Getty in ultimul moment in "All the Money in the World".A castigat premiul Emmy pentru miniseria NBC "The Moneychangers" si a jucat in "The Shadow Box" din 1980, produs de Paul Newman.