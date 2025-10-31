Luminita Gheorghiu, imaginea TIFF 2013

Editia de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania ii aduce laolalta pe regizorul Cristi Puiu si pe una dintre actritele sale preferate.

Luminita Gheorghiu, elogiata de presa internationala pentru rolul din "Pozitia copilului" (r. Calin Netzer), filmul premiat cu Ursul de Aur la Berlin, este imaginea celei de-a 12-a editii a TIFF, care se va desfasura anul acesta, in perioada 31 mai - 9 iunie, la Cluj-Napoca.

Actrita va fi distinsa cu Premiul de excelenta in cadrul galei de inchidere TIFF.

"Ideea de plecare a fost aceea de a provoca o intalnire intre doua personalitatii definitorii ale filmului romanesc: regizorul Cristi Puiu si actrita Luminita Gheorghiu. Consider ca intre cei doi artisti exista o alchimie fantastica, de aceea i-am acordat lui Puiu carte blanche in imaginarea campaniei vizuale a festivalului din acest an, a posterului si a spotului promotional.

Nu e o campanie traditionala, in sensul publicitar al cuvantului, ci o serie de secvente si de instantanee, de momente de cinema pur", spune Mihai Chirilov, directorul artistic al festivalului.

Cariera Luminitei Gheorghiu, inceputa acum mai bine de 30 de ani, este strans legata de cea a lui Cristi Puiu, care a distribuit-o in toate cele trei lungmetraje ale sale: "Marfa si banii" (2001), "Moartea domnului Lazarescu" (2005) si "Aurora" (2010).

Rolul asistentei din "Moartea domnului Lazarescu" i-a adus Premiul pentru interpretare la Festivalul International de Film de la Namur si Premiul pentru Cea mai buna actrita in rol secundar din partea Asociatiei Criticilor din Los Angeles.

Afisul, conceput de Cristi Puiu dupa o fotografie realizata de Luchian Ciobanu in timpul filmarilor pentru spotul TIFF si realizat impreuna cu Iulian Puiu, este inspirat de o scena din "Secvente" (r. Alexandru Tatos, 1982), in care apare Luminita Gheorghiu.

"Eu am descoperit-o pe Luminita Gheorghiu in "Morometii", dar ceva mai tarziu am vazut-o in "Secvente", un film mai vechi. Vizualul face trimitere la o scena din "Secvente", singura de altfel in care apare Luminita.

Mircea Diaconu invita echipa de filmare la el acasa pentru a-i arata colectia de ascutitori, dar, fiind foarte suparat pe sotia sa, a pedepsit-o si a inchis-o intr-o camera. Cand deschide usa, Luminita sta pe marginea patului. Desigur, posterul e mai colorat, exista in el mai multe elemente simbolice, dar face trimitere la acel moment al Luminitei si, in esenta, face trimitere la cinema", explica regizorul Cristi Puiu.

"A fost o surpriza foarte mare si m-am simtit onorata ca m-au ales pe mine. Iar reintalnirea cu Cristi Puiu a fost foarte placuta, am colaborat la trei filme deja, ne cunoastem bine si cred ca vom lucra impreuna pana cand viata ne va desparti", spune Luminita Gheorghiu.

Actrita a avut roluri memorabile in "Morometii" (1988), de Stere Gulea, si "Code Inconnu" (2000), in regia lui Michael Haneke. De-a lungul timpului, a colaborat cu Lucian Pintilie, Alexandru Tatos si Radu Mihaileanu, lucrand in paralel pe scena Teatrului Bulandra din Bucuresti.

A jucat si in "A fost sau n-a fost?", de Corneliu Porumboiu, "4 luni, 3 saptamani si 2 zile", in regia lui Cristian Mungiu, sau "Fata galbena care rade", de Constantin Popescu. In 2010, a castigat Premiul Gopo pentru rolul secundar din "Francesca", in regia lui Bobby Paunescu. Luminita Gheorghiu detine rolul principal in filmul "Sunt o baba comunista" de Stere Gulea, care va avea premiera in acest an.

