Prima editie a Moldova Film Festival 2-6 iunie, in cadrul Romanian Creative Week de la Iasi

Sectiunea de cinematografie din cadrul RCW va lansa Moldova Film Festival, singurul festival de film arthouse din Iasi care propune o abordare curatoriala centrata mai ales pe calitatea artistica a filmelor, lucrari ale unor cineasti contemporani care, pana in momentul de fata, nu au putut fi vazute in sala de cinematograf.Potrivit comunicatului de presa al evenimentului, "tema editiei pilot de anul acesta este Closing the Gap, o tema prin care organizatorii incearca sa construiasca o harta a distantarii si care propune spectatorilor o reflectie asupra acestui concept printr-o suita de filme care il abordeaza in discursurile lor cinematografice.Totodata, Moldova Film Festival, pe langa selectia de filme, propune publicului intalniri cu cineasti, ateliere si conferinte, petreceri tematice, dar si o mini-galerie de artisti new-media care vor experimenta diferite naratiuni virtuale".Prima editie a MFF deschide si inscrierile de scurtmetraje romanesti care vor rula in competitia primei sale editii. Inscrierile sunt deschise pana pe data de 7 aprilie 2021 si sunt disponibile prin intermediul website-ului oficial al Moldova Film Festival, la urmatoarea adresa: https://moldovafilmfestival.com/ RCW se desfasoara sub tema (in) between si va gazdui o serie de evenimente in care tehnologia intalneste creativitatea intr-o saptamana creativa hibrida. Expozitii indoor si outdoor, workshopuri, showuri de moda, proiectii de filme, muzica live sunt doar cateva dintre atractii. Obiectivul este acela de a facilita intalnirea dintre tinerii creativi cu profesionisti ai domeniilor vizate intr-un efort comun de promovare, dezvoltare si consolidare a industriilor creative atat in tara cat si in regiune.Organizatorul principal este Federatia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) avand ca parteneri strategici Primaria Iasi si Ansamblul Palas. Informatiile si detaliile despre fiecare domeniu creativ reprezentat in Romanian Creative Week vor avea update pe www.romaniancreativeweek.ro