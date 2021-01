VIDEO Platforma Netflix anunta lansarile programate pentru 2021, cu 70 de filme. Ce actori vor fi vazuti pe micul ecran

Anuntul este neobisnuit pentru serviciul american specializat in difuzarea de productii video la cerere care, de obicei, prezinta doar cate un film odata, si dovedeste forta de atac a Netflix. Platforma depaseste in prezent, de departe, din punct de vedere al volumului, toate studiourile de la Hollywood, relateaza AFP.Prezentarea vine la scurt timp dupa ce studioul Warner Bros. a anuntat, spre surprinderea tuturor, ca va lansa simultan in cinematografe si pe platforma sa HBO Max toate filmele sale programate pentru 2021, adica 17 titluri.De la drama la comedie, productii SF, de groaza si chiar western, serviciul video online a tinut sa inglobeze toate genurile majore ale cinematografiei moderne, cu unele titluri ce par a fi create special pentru premiile importante ale industriei.Platforma nu a comunicat datele de lansare decat in cazul a zece filme, toate programate intre inceputul lunii ianuarie si jumatatea lunii martie.Impreuna cu lista de filme, Netflix a prezentat si un scurt videoclip care pune accent pe vedete, unde capete de afis sunt Gal Gadot ("Wonder Woman 1984"), Dwayne "The Rock" Johnson ("Fast & Furious" sau "Jumanji") si Ryan Reynolds ("Deadpool").Pe langa aceste trei vedete, platforma ofera anul acesta productii cu Regina King, Adrien Brody, Meryl Streep, Sandra Bullock, Octavia Spencer, Jeremy Irons, dar si cu Leonardo DiCaprio sau Jennifer Lawrence, cu totii premiati cu Oscar In ceea ce-i priveste pe regizori , se remarca Jane Campion, cu "The Power of the Dog", de asemenea premiata cu Oscar, precum si Halle Berry si dramaturgul si actorul Lin-Manuel Miranda (musicalul "Hamilton"), ultimii doi facand trecerea, pentru prima data, in spatele camerei.Printre cele mai asteptate lungmetraje se numara filmul "Don't Look Up" al lui Adam McKay ("The Big Short" si "Vice"), cu Leonardo DiCaprio, precum si "The Harder They Fall", western coprodus de rapperul Jay-Z, cu o distributie integral afro-americana.Netflix pare, de asemenea, sa mizeze pe "Red Notice", cu Dwayne Johnson, Gal Gadot si Ryan Reynolds, un film de actiune al carui buget ar fi de 160 de milioane de dolari, potrivit mai multor media americane.La solicitarea AFP, Netflix nu a precizat daca unele dintre aceste filme, si care dintre ele, ar beneficia de o lansare in salile de cinematograf.Citeste si: