VIDEO. De Ziua Culturii Nationale, Astra Film Festival relanseaza online filmul "La drum" de Dumitru Budrala

""La drum" urmareste indeaproape viata dura a pastorilor din Muntii Carpati, care pleaca in transhumanta in fiecare an, la mii de kilometri departare de casa, in cautarea ierbii pentru turmele lor. Cu ajutorul unei camere observationale, regizorul se asaza in ascultare. Incearca cu tandrete sa gaseasca pozitia justa pentru a surprinde candoarea, dar si brutalitatea din viata ciobanilor. Filmul are un aspect de brut, care intareste efectul de real. Ofera astfel publicului sentimentul ca patrunde in intimitatea personajelor", se arata in comunicatul celor de la Astra Film Festival.Despre documentar, regizorul Dumitru Budrala marturiseste ca transhumanta este un subiect care il preocupa inca din copilarie. "Acest Drum al oilor este oarecum asemanator cu Drumul matasii sau cu Drumul sarii. Este romantic, periculos si foarte real. Si este parcurs inca in zilele noastre. Filmul La drum arata viata nestiuta a ciobanilor transhumanti, care merg cu turmele zeci de kilometri in fiecare zi pe orice vreme, dorm sub cerul liber si infrunta vremea, animalele salbatice si autoritati haine", a precizat Budrala.Regizorul Cristi Puiu declara ca "dragostea cu care Dumitru Budrala ii filmeaza pe acesti pastori nu este in niciun fel contrafacuta. Filmul intareste sentimentul ca esti acolo, alaturi de ei. Este ceva induiosator, care pe mine m-a emotionat foarte tare. Mi-ar placea ca oamenii sa vorbeasca despre acest film, sa-i acorde atentia pe care o merita".La randul lui, scriitorul Radu Vancu arata care sunt cele trei ratiuni pentru care considera ca filmul "La drum" este foarte important: o ratiune etnografic-istorica, una mitologica si o ratiune a recuperarii realitatii. "Pe de o parte, filmul reconstituie un microcosmos social al pastorilor, al transhumantei, al pendularii intre munte si pasunile cu iarba. Pe de alta parte, documenteaza unul din miturile fondatoare ale culturii noastre si poate fi considerat o varianta a mitului Mioritei sau a Baltagului, pe care o transforma documentar. Avem Miorita facuta documentar sub ochii tai, o opera de cinema real. In acelasi timp, filmul La drum arata ca exista buzunare de realitate care rezista prin forta lor mitica la virtualizarea lumii si sunt mai rezistente si mai puternice decat epoca istorica e ecranului global pe care o traversam", a declarat scriitorul Radu Vancu.Citeste si https://ziare.com/stiri/cnsas/arhitectura-ororii-supravegherii-totale-a-populatiei-de-catre-fosta-securitate-inainte-de-1989-1642288 Filmul poate fi vazut incepand de joi, 14 ianuarie, de la ora 18.00, pe site-ul https://www.astrafilm.ro/la-drum/ si pe pagina de Facebook Astra Film Festival. Filmul "La drum", realizat de regizorul Dumitru Budrala in anul 1998, are 43 de minute si a fost lansat initial la Cinema du Reel din Paris. A avut un traseu festivalier international de succes, fiind premiat la Festivalul Da KINO, 1999, Bucuresti - Marele Premiu, Maslina de Argint- Festivalul International Kalamata, Grecia, 2000, Marele Premiu "Angel from Prohor" Belgrad Film Festival- 1998, Marele Premiu - FILM.DOC, Sfantu Gheorghe, Romania, 2004.Povestea filmului este despre "mostenirea" pe care o primeste, fara sa vrea, fiul unui cioban jefuit si ucis intr-o padure de langa Lipova, judetul Arad, la sute de kilometri de casa. O mie de oi, cinci magari, sapte caini si patru ciobani angajati. Dupa sapte zile de cautari, fiul sau cel mic ii gaseste trupul si decida sa duca povestea mai departe, sa continue lungul sir al generatiilor de pastori. Mai mult decat reconstituirea unei crime, filmul prezinta viata ciobanilor transhumanti din sudul Transilvaniei. In cele sapte luni de drum, ciobanii se confrunta zi de zi cu intamplari neasteptate si trebuie sa parcurga cate 25-50 km zilnic, sa doarma sub cerul liber si sa infrunte vremea si rautatea oamenilor.Citeste si https://ziare.com/donald-trump/presedinte-sua/suspendarea-conturilor-lui-donald-trump-inflameaza-spa-iul-public-romanesc-1656341