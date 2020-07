Productiile selectate in competitia oficiala a celei de-a 19-a editii a Festivalului International de Film Transilvania

Juriul va alege la final marele castigator al Trofeului Transilvania.Opt dintre cele douasprezece productii reprezinta debuturi in lungmetraj de fictiune ale unor regizori aflati la inceputul carierei sau care s-au afirmat ca realizatori de seriale sau documentare., debutul columbianului Nicolas Rincon Gille, vorbeste despre disperarea unui tata de a recupera trupurile neinsufletite ale fiilor sai, rapiti de cruzimea Razboiului Civil.Despre disperarea unui tata este vorba si inregizorului polonez Bartosz Kruhlik. Productia a fost filmata exclusiv pe un drum de tara si are in prim-plan o comunitate aparent linistita, lovita din senin de o tragedie.Belgianul Tim Mielants, autorul celui de-al treilea sezon "Peaky Blinders", debuteaza pe marele ecran cu, o tragicomedie noir, plasata in decorul unei tabere de nudisti.Din selectie face parte si drama, al doilea film al regizorului irlandez Peter Mackie Burns, care a avut premiera la Venetia., primul film al danezei Jeanette Nordahl, a fost prezentat anul acesta la Berlin. Dupa moartea mamei intr-un accident de masina, fiica adolescenta descopera ca rudele alaturi de care traieste acum sunt implicate in activitati ilegale., debutul australiencei Shannon Murphy, in care doi parinti descopera ca fiica lor de 16 ani (Eliza Scanlen, starul seriei HBO "Sharp Objects"), bolnava de cancer, s-a indragostit de un dealer de droguri, a fost prezentat in competitia de la Venetia. Pentru rolul din acest film, Toby Wallace a primit in festivalul de la Venetia premiul "Marcello Mastroianni", pentru cel mai bun tanar actor., debutul frantuzoacei Zoe Wittock, vorbeste despre o tanara care dezvolta o pasiune amoroasa bizara pentru un carusel din parcul de distractii in care lucreaza. Filmul a avut premiera mondiala la Sundance si a fost inclus in programul Generations, de la Berlinala.Despre cautarea identitatii si explorarea intimitatii vorbeste si, drama psihologica semnata de regizoarea Nigina Sayfullaeva, care a starnit controverse in Rusia, oferind o perspectiva curajoasa asupra rolului important pe care il joaca sexul si relatiile de putere intr-o casnicie.Comedia neagraeste un omagiu adus dramaturgilor suprarealisti, semnat de Amir Homayoun Ghanizadeh, un important regizor de teatru din Iran, aflat la debut in film.Primul lungmetraj al regizoarei Zheng Lu Xinyuan,, este o meditatie semi-experimentala in imagini alb-negru asupra iubirii, familiei si apartenentei. Filmul a fost distins cu marele premiu al Festivalului de la Rotterdam.Resemnat dupa esecul in afaceri, protagonistul din(Zacharias Mavroeidis) revine in casa bunicului sau, in incercarea de a duce mai departe memoria batranului veteran de razboi, dar timpul petrecut alaturi de vechii camarazi ai acestuia scoate la iveala neasteptate secrete de familie.Nenumaratele minciuni nevinovate construiesc o adevarata cursa cu obstacole in, povestea a doua fete care supravietuiesc in conditii grele alaturi de mama lor, intr-un orasel din Bulgaria. Este al doilea film al regizoarei Svetla Tsotsorkova, prezenta anterior in competitia TIFF cu "Thirst". Cineasta spune despre "Sister" ca e "o declaratie de dragoste pentru cei ce traiesc vieti care trec neobservate".Festivalul International de Film Transilvania este organizat de Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc si Asociatia Festivalul de Film Transilvania.