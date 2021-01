VIDEO Regizorul Alexander Nanau a refuzat o medalie din partea statului Roman. Ce spune Ministerul Culturii despre acest gest

A refuzat medalia

"Este dreptul fiecarei persoane propuse de a accepta sau nu aceasta distinctie din partea statului roman. In cazul din urma se regaseste regizorul si producatorul Alexander Nanau, propus de ministrul Culturii pentru decorarea sa de catre presedintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Culturii Nationale, din 15 ianuarie 2021", se arata intr-un comunicat al Ministerului Culturii transmis, marti, relateaza AGERPRES.Potrivit sursei citate, propunerea, "realizata in baza unei analize", i-a fost, insa, comunicata regizorului in cadrul intalnirii solicitate ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu , care a avut loc in data de 4 ianuarie."Cu aceasta ocazie, SC Alexander Nanau Production SRL a solicitat o finantare suplimentara din partea Ministerului Culturii in valoare de 250.000 de lei, pentru care a primit aviz pozitiv pentru suma de 150.000 lei. Acest buget a fost solicitat pentru campania online de promovare a filmului 'Colectiv' in perioada 24 ianuarie - 31 aprilie 2021, la nivel international", se mentioneaza in comunicat.Ministerului Culturii precizeaza ca filmul "Colectiv", al carui producator si regizor este Alexander Nanau, a obtinut finantare directa pentru dezvoltare si productie, in valoare de 632.071 lei, din partea Centrului National al Cinematografiei (CNC).Avand dubla calitate, Alexander Nanau a obtinut ca regizor suma de 475.100 lei si ca producator suma de 258.395 lei, fonduri nerambursabile din partea CNC pentru productia filmului.Sustinerea statului roman pentru productia "Colectiv" a mai constat in finantarea participarilor la festivalurile de la Amsterdam, Toronto si Venetia (in 2019) in total de 40.000 lei si, in 2020, a promovarii filmului documentar de lungmetraj in vederea selectiei la Premiile Academiei Americane de Film Oscar 2021, in valoare de 100.000 lei, arata ministerul.Mai mult, Consiliul de administratie al CNC a decis suplimentarea sumei, ulterior, cu 100.000 de lei, in cazul in care filmul va fi propus pe lista scurta a premiilor Oscar, suma totala alocata acestui proiect din Fondul Cinematografic fiind de 1.530.566 lei, suma care include si costurile de distributie."Toate aceste finantari au contribuit la promovarea si cunoasterea filmului "Colectiv" in intreaga lume, nu doar pe plan national", arata Ministerul Culturii.Ministerul califica drept "rauvoitoare si lipsita de temei" afirmatia conform careia nu s-a implicat in gestionarea crizei sectorului cultural afectat de restrictii, in 2020, afirmand ca a pus in prim plan aceasta realitate si a fost un partener onest al tuturor actorilor din domeniul cultural, luand masuri in baza consultarilor cu acestia."Ca urmare a demersurilor Ministerului Culturii realizate pe langa Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, 5,5% din solicitantii pentru granturile pe capital de lucru sunt operatori economici din sectorul cultural. Suma totala pe care acestia o vor accesa este de aproximativ 68 milioane de euro", precizeaza sursa citata.Printre masurile luate in sprijinul sectorului cultural, Ministerul Culturii mai aminteste: reglementarea biletelor achizitionate de public la festivalurile care nu au putut fi desfasurate in starea de urgenta si in starea de alerta; finantarea a 19 proiecte prin programul Acces Online (un milion lei, peste 270 de lucratori culturali beneficiari); 13 proiecte finantate prin programul Nevoi Culturale de Urgenta (830.000 lei); 62 de proiecte finantate prin Programul Cultural Prioritar printre care TIFF, Festivalul International de Teatru de la Sibiu, Concursul International George Enescu, Gala Uniter (8,537 milioane de lei).Anul trecut au fost finantate 10 proiecte de Ziua Culturii Nationale (250.000 lei), in 2021 suma crescand la 2 milioane de lei, din care urmeaza sa fie finantate 42 de proiecte.Ministerul a alocat 2 milioane de lei pentru un program de achizitie de arta plastica, in urma careia au fost achizitionate 167 de lucrari de la 100 de artisti romani contemporani si expuse in Muzeul National de Arta Contemporana.Totodata, Ministerul Culturii realizat demersurile necesare pentru ca persoanele fizice care au obtinut venituri exclusiv din drepturi de autor si drepturi conexe, aflati in imposibilitatea de a mai obtine venituri, sa beneficieze de indemnizatia de 75% din salariul mediu brut pe tara, de masura beneficiind peste 3.000 de artisti.Regizorul Alexander Nanau a anuntat marti ca a refuzat medalia prezidentiala "Meritul Cultural", care ar fi trebuit sa ii fie acordata vineri, de Ziua Culturii Nationale, sustinand ca, in acest moment, domeniul cinematografic "se afla in moarte clinica"."Cred ca este cel mai cinic moment pentru a decora, simbolic si gol de sens, cultura Romaniei. Cred ca este cel mai cinic moment pentru a decora, simbolic si gol de sens, cultura Romaniei. Dupa aproape un an de eforturi si propuneri din partea tuturor sectoarelor culturale de a angaja statul roman in implementarea de mecanisme de sustinere a culturii sever amenintate de faliment in timpul crizei COVID 19, reactia si interventia concreta a statului roman la toate nivelurile institutionale a fost zero", scrie cineastul pe pagina sa de Facebook