Festivalul de la Cannes isi va dezvalui selectia oficiala la data de 3 iunie. Cateva filme au fost deja confirmate

Festivalul urmeaza sa aiba loc anul acesta in perioada 6-17 iulie pe Croazeta, dupa ridicarea planificata a majoritatii restrictiilor sanitare din Franta. Editia din 2020 nu a putut avea loc primavara trecuta la Cannes din cauza pandemiei.Filmele selectate pentru aceasta prima competitie organizata dupa criza sanitara urmeaza sa fie dezvaluite, ca in fiecare an, in cadrul unei conferinte de presa care va avea loc la data de 3 iunie, intr-un cinematograf parizian, si va fi difuzata online, au precizat organizatorii.Doua filme au fost deja confirmate in competitie: "Annette" de Leos Carax, cu Marion Cotillard si Adam Driver, ce va deschide festivalul, si "Benedetta", pelicula a regizorului olandez Paul Verhoeven, cu Virginie Efira.Alte filme sunt foarte asteptate, precum noua productie a regizorului Wes Anderson, filmata in Franta, "The French Dispatch", sau cea a italianului Nanni Moretti, "Tre Piani", deocamdata fara confirmarea oficiala, noteaza AFP.