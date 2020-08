"The Father", cu Anthony Hopkins si Olivia Colman, va deschide editia de anul acesta a festivalului Anonimul

Debutul in lungmetraj de fictiune al lui Florian Zeller este programat sa fie lansat in cinematografe anul viitor.Piesa de teatru din 2012, scrisa si regizata apoi de Zeller, a fost lansata in Paris si recompensata cu un premiu Moliere pentru cea mai buna piesa. Mai tarziu, ea a fost prezentata pe Broadway si West End. Dupa reprezentatiile de la New York si Londra, a fost premiata cu Tony si Olivier pentru interpretarea masculina.Romancier si dramaturg, Florian Zeller a fost recompensat in 2004 cu Prix Interallie pentru romanul "The Fascination of Evil". El a mai scris "The Mother" si "The Son", legate tematic de "The Father", dar care nu reprezinta continuari."Cel mai bun film care vorbeste despre batranete, de la << Amour >> incoace, arunca o privire clara, dar subtila si nuantata, asupra unei boli devastatoare, dementa, precum si asupra impactului pe care il are asupra celor din imediata apropiere a suferinzilor", nota publicatia de specialitate The Hollywood Reporter.Zeller a marturisit ca este un film personal, inspirat de povestea bunicii lui, care l-a crescut si care a fost diagnosticata cu dementa pe cand el avea 15 ani.Pentru dezvoltarea scenariului filmului, Florian Zeller a colaborat cu Christopher Hampton (care a semnat si "Dangerous Liaisons"), lucrand direct in limba engleza si avandu-l in minte inca de la bun inceput pe Anthony Hopkins pentru rolul principal."Eram constient ca nu aveam un vis usor de realizat, pentru ca sunt francez, este un film de debut, iar ca sa ajungi sa lucrezi cu Hopkins nu este atat de usor. Dar pana nu vine cineva sa iti spuna << Nu, nu este posibil! >>, inseamna ca inca este posibil".Anthony Hopkins a citit scenariul, iar Florian Zeller a fost anuntat ca actorul isi doreste o intalnire cu el. "Hai sa facem filmul in 4 luni!", i-a spus Hopkins, care ulterior i-a propus lui Zeller sa includa in film o arie din "Pescuitorii de perle", de Georges Bizet, marturisind ca mereu a visat sa faca un film care sa contina aceasta bucata muzicala.Anthony Hopkins a castigat un premiu Oscar pentru rolul din "Tacerea mieilor/ Silence of the Lambs" (1991) si a mai fost de patru ori nominalizat, cel mai recent, pentru "Cei doi papi/ The Two Popes" (2019).Olivia Colman a castigat premiul Oscar pentru rolul din "The Favourite" si poate fi vazuta, intre altele, in serialele "Fleabag" si "The Crown"."The Father" va fi prezentat in premiera in Romania la Anonimul cu sprijinul InterComFilm.Cea de-a 17-a editie a Anonimul se va desfasura exclusiv in aer liber, cu maxim 400 de participanti la fiecare proiectie. Accesul la proiectii este gratuit si se va face doar in baza rezervarilor electronice (bilete cu valoare 0), pe eventbook.ro, incepand cu 11 august.