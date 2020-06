TIFF revine! Festivalul va avea loc intre 31 iulie si 9 august 2020

Vesti bune pentru iubitorii de filme: cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania va avea loc intre 31 iulie si 9 august 2020!

Amanat din cauza masurilor de restrictie adoptate de autoritati in aceasta primavara, TIFF propune o editie de vara cu multe proiectii in aer liber, atmosfera de vacanta si un program adaptat contextului. Atat deschiderea oficiala, cat si gala de inchidere vor avea loc in Piata Unirii din Cluj-Napoca, in inima orasului., explicaProiectiile in aer liber vor fi organizate in spatii clar delimitate, iar scaunele vor fi pozitionate la distanta unele de altele.Accesul se va face prin culoare care sa permita triajul.Spectatorii se vor bucura de seri cu filme in Piata Unirii Open Air, Iulius Mall Open Air, Arkhai Sculpture Park de la Vlaha, Castelul Banffy de la Bontida sau in curtea Institutului Francez.Proiectiile de interior vor fi planificate dupa ce autoritatile vor adopta masurile care se impun in cazul salilor de cinema, directia urmata de majoritatea tarilor europene fiind de a permite ocuparea spatiilor in proportie de pana la 50% din capacitate., promiteForme adaptate contextului vor primi si cateva dintre proiectele TIFF: Transilvania Pitch Stop, programul dedicat industriei de film, va avea loc atat online, cat si offline, iar Let's Go Digital!, atelierul de film pentru liceeni, se va desfasura exclusiv online.Detaliile despre fiecare program in parte vor fi anuntate in curand. Inscrierile pentru Bursa Alex. Leo Serban raman valabile, iar cele pentru Competitia Locala continua pana pe 30 iunie, aici.Voluntarii care s-au inscris deja vor fi contactati pentru a-si declara disponibilitatea, iar cei care doresc sa se alature echipei se pot inscrie in continuare pe tiff.ro, pana pe 1 iulie.Abonamentele TIFF au fost repuse in vanzare. Posesorii celor trei tipuri de carduri TIFF - X-Card SuperCard si Iron Card - au 48 de ore la dispozitie pentru a-si procura in avans bilete la orice film sau eveniment special din program.Totodata, cardurile ofera acces la un numar de proiectii si evenimente speciale. Abonamentele pot fi achizitionate pe tiff.eventbook.ro si, in curand, pe aplicatia oficiala TIFF 2020. Cei care si-au pastrat abonamentele cumparate la inceputul anului le pot folosi pentru noile date.Filme oricand si oriunde pe teritoriul Romaniei, pe TIFF Unlimited: unlimited.tiff.ro Festivalul International de Film Transilvania este organizat de Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc si Asociatia Festivalul de Film Transilvania.