Vizionare de film din barci care plutesc pe lac la Astra Film Festival 2020

Spectatorii sunt chemati sa ia loc in barci sau in hidrobiciclete care plutesc pe apa si sa se lase dusi de valul filmului documentar . Cadrul nu va fi o sala de cinema, ci un lac aflat in inima miraculosului Muzeu Astra, unul din cele mai frumoase din Europa. In trei seri la rand, filmele vor fi proiectate pe un ecran imens, amplasat printre mori de vant. Publicul va fi invitat sa ia loc in barci pe acordurile Fanfarei Zece Prajini."La Muzeul Astra avem cea mai complexa si mai completa colectie de mori de vant din Europa. Este excelent atunci cand institutiile de cultura isi dau mana si astfel pot avea loc la noi la muzeu evenimente de asemenea proportii", a declarat Ciprian Stefan, directorul general al Muzeului Astra.Foto: Muzeul AstraAparut in vremuri cu totul deosebite, inca incerte si tulburi, Programul Valuri AFF ii ofera publicului nu doar posibilitatea de a vedea filme unul si unul in aer liber, ci si ocazia de a participa la un eveniment memorabil. Programul Valuri AFF este in acelasi timp si o metafora."Atat cadrul si conditiile de vizionare cat si filmele propuse ne ajuta sa intelegem si sa ne concentram si mai mult la temele majore ale situatiei in care ne aflam: felul in care se rescrie sub ochii nostri societatea in care traim, natura bulversata de interventia umana, migratia globala si infodemia - industria informatiei si a Big Data, in care trusturile gigantice ne transforma relatiile umane, industria militara si tot tesutul societatii", a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.Vor fi trei proiectii, incepand cu ora 20:00, pe ecranul aflat Intre Mori de Vant, iar accesul publicului se va face cu o ora inainte.Prima seara se numeste(sambata, 5 septembrie) si va avea in prim-plan documentarul(Liban, 2016) de Ibrahim Harb. Filmul spune povestea unei femei care refuza sa capituleze, chiar daca soarta ii arunca in cale numai greutati, si care evadeaza spre Europa intr-o barca. Inainte de acest film, vor fi doua proiectii marca(voce Jullia Roberts) si(voce Harrison Ford ).In seara a doua (duminica, 6 septembrie),, este prezentat pe ecranul dintre Mori de Vant filmul-eveniment(Romania, 2017), de Dumitru Budrala. Documentarul prezinta istoria unei sosele de o frumusete care iti taie rasuflarea, avand o vechime de milenii, si, in sens mai larg, despre drumuri care unesc oamenii, de-a lungul istoriei, in conditii oricat de potrivnice. Inainte de "Transalpina", vor fi alte doua productii(voce Shailene Woodley) si(voce Lupita Nyong'o). De asemenea, va fi proiectat si clipul(Romania, 2020), o productie speciala care a luat nastere in pandemie, cand teatrele erau inchise si artistii au fost nevoiti sa reinventeze o scena noua, pe camp. Coregrafia are loc pe muzica Mariei Tanase.A treia seara de vizionari de pe lac,(luni, 7 septembrie) este o alta metafora in care privim, leganati de timp, spre provocarile care ne asteapta - influenta inteligentei artificiale asupra vietilor noastre private, a societatii si a viitorului nostru al tuturor. Iar filmul(Norvegia, 2019), de Tonje Hessen Schei, ne arata cum cele mai avansate si influente tehnologii ale momentului ne schimba viata, societatea si viitorul. Si daca, dupa ce noi, oamenii, cream tehnologia, ajungem ca, mai apoi, tehnologia sa ne recreeze pe noi? - este o intrebare grea a acestui film, proiectat la Sibiu in premiera nationala. Si aceasta seara debuteaza cu un film Nature is speaking:(un proiect la care au contribuit actori precum Julia Roberts, Harrison Ford , Edward Norton, Penelope Cruz, Robert Redford sau Ian Somerhalder).In afara de locul numit Intre Mori de Vant, Muzeul Astra ofera anul acesta inca cinci locatii neasemuit de frumoase pentru iubitorii filmului documentar: Scena de pe Lac, Targul de tara, Pavilion de Joc, Amfiteatru si Casele de demult (care gazduieste Expozitia multimedia Identitati Feminine in Ruralul Sudic Romanesc).In Sibiu vor fi proiectii de film in Piata Mica si la Terasa cu flori - Centrul Cultural "Ion Besoiu".Organizatorii pun actuala editie a festivalului sub semnul #EnjoyAFF2020Safley si ii roaga sa aiba grija de ei si de cei din jurul lor, respectand masurile de siguranta generate de pandemia de COVID-19.Biletele pot fi achizitionate de pe site-ul festivalului sau prin EventBook