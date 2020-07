Gala Premiilor UNITER 2020, editia a XXVIII-a, va avea loc pe 21 septembrie

Juriul final al Galei Premiilor UNITER 2020 format din Radu Apostol -regizor, Cosmin Ardeleanu - scenograf, Doru Mares - critic de teatru, Crina Muresan - actrita, Cristina Rusiecki - critic de teatru a vizionat in format digital (online, DVD) spectacolele nominalizate si va decide castigatorii celor 11 categorii de premii.Spectacolele care au intrat in atentia juriului sunt cele care au avut premiera in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019.Locul unde va fi organizata gala va fi comunicat ulterior, transmit reprezentantii Uniunii.