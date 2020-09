UNITER 2020. Teatrul National din Cluj-Napoca, trei trofee. Toate premiile acordate in cadrul galei

Amfitrionul galei a fost de 28 de editii Ion Caramitru. El a declarat in finalul galei ca isi ia angajamentul de a-i sprijini pe cei 5.000 de actori independenti care "nu vor avea niciodata sansa de a fi angajati de un teatru profesionist", in Romania fiind doar 60 de teatre. "Este momentul unei reforme. Este momentul ca acestor oameni sa li se acorde sanse egale cu toti ceilalti oameni care sunt angajati in teatru. UNITER se angajeaza moral si plenar pentru a le apara interesele".Momentele muzicale ale galei au fost asigurate de formatia Karpov not Kasparov.Pentru a XXVIII-a editie a Galei Premiilor UNITER, juriul de nominalizari a fost alcatuit din criticii de teatru Ludmila Patlanjoglu, Maria Zarnescu, Calin Ciobotari.Spectacolele care au intrat in atentia juriului sunt cele care au avut premiera in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019.Laureatii galei UNITER 2020Andrei Chifu, pentru rolul El din spectacolul "Casa de pe granita" de Slawomir Mrozek, un spectacol de Ada Lupu Hausvater la Teatrul National "Mihai Eminescu" din Timisoara - castigatorTamas Jakab, pentru rolul George Gibbs din spectacolul "Orasul nostru" de Thornton Wilder, regia Vladimir Anton la Teatrul "Tomcsa Sandor" Odorheiu Secuiesc;Constantin Radu Tudosie, pentru regia spectacolului "A douasprezecea noapte" la Teatrul Dramatic "Ion D. Sirbu" Petrosani."Hamlet" de William Shakespeare , adaptarea radiofonica si regia artistica Mihai Lungeanu, productie a Societatii Romane de Radiodifuziune - castigator"Jos comunismul - joc pe calculator de strategie si RPG" de Ema Stere, regia artistica Attila Vizauer, productie a Societatii Romane de Radiodifuziune;"Frumoasa adormita si trezita" de Alexandra Ares, regia artistica Diana Mihailopol, productie a Societatii Romane de Radiodifuziune"Furtuna" de William Shakespeare, regia Alexandru Lustig, productie a Societatii Romane de Televiziune si a Fundatiei Teatru Contemporan;"Manifest. Scrisoare catre un prieten si inapoi catre tara" de Ruxandra Cesereanu, regia Cornel Mihalache, productie a Societatii Romane de Televiziune (Casa de Productie a TVR) - castigatorPremiul pentru critica de teatru: Oana Cristea Grigorescu (castigator); Raluca Radulescu; Irina ZloteaCarmencita Brojboiu si Andras Rancz, pentru scenografia spectacolului "Nora" de Henrik Ibsen, regia Botond Nagy la Teatrul Maghiar de Stat Cluj;Cristina Milea, pentru scenografia spectacolului "Legaturi primejdioase" de Christopher Hampton, dupa romanul lui Choderlos de Laclos, regia Cristi Juncu la Teatrul Mic Bucuresti - castigatorIrina Moscu, pentru scenografia spectacolului "Casa cu suricate" de David Drabek, regia Radu Afrim la Teatrul National "Marin Sorescu" CraiovaPusa Darie, pentru rolul Mama din spectacolul "Dansul Delhi" de Ivan Viripaev, regia Radu Afrim la Teatrul National "Vasile Alecsandri" Iasi - castigatorElena Popa, pentru rolurile din spectacolul "Dragonul de aur" de Roland Schimmelfenning, regia Catinca Draganescu la Teatrul "Andrei Muresanu" Sfantu Gheorghe;Alina Rotaru, pentru rolul Madame de Tourvel din spectacolul "Legaturi primejdioase" de Christopher Hampton, dupa romanul lui Choderlos de Laclos, regia Cristi Juncu la Teatrul Mic BucurestiAndrei Catalin, pentru rolurile din spectacolul "Emisie: Titanic Vals", dupa Tudor Musatescu, regia Matei Lucaci-Grunberg la Teatrul "Anton Pann" Ramnicu Valcea;Cristian Grosu, pentru rolul Caliban din spectacolul "Furtuna" de William Shakespeare, regia Gabor Tompa la Teatrul National Cluj-Napoca - castigatorRazvan Vicoveanu, pentru rolul Joshua din spectacolul "Crestini" de Lucas Hnath, regia Radu Iacoban la Teatrul "Regina Maria" Oradea.Anca Hanu, pentru rolul Chiritza Barzoi din spectacolul "Chiritza in concert", dupa Vasile Alecsandri si Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea la Teatrul National Cluj-Napoca - castigatorOfelia Popii, pentru rolul Martha din spectacolul "Cui i-e frica de Virginia Woolf?" de Edward Albee, regia Andrei si Andreea Grosu la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu;Oana Predescu, pentru rolul Morticia Addams din spectacolul "Familia Addams", regia, coregrafia si costumele Razvan Mazilu la Teatrul Excelsior Bucuresti Lucian Ionescu , pentru rolul Gomez Addams din spectacolul "Familia Addams", regia, coregrafia si costumele Razvan Mazilu la Teatrul Excelsior Bucuresti - castigatorSorin Leoveanu, pentru rolul Barry Champlain din spectacolul "Radio" de Eric Bogosian, regia Bobi Pricop la Teatrul National "Marin Sorescu" Craiova;Marius Turdeanu, pentru rolul George din spectacolul "Cui i-e frica de Virginia Woolf?" de Edward Albee, regia Andrei si Andreea Grosu la Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu.Eugen Jebeleanu, pentru regia spectacolului "Itinerarii. Intr-o zi lumea se va schimba" la ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti si Compagnie des Ogres - castigatorAlexandru Mazgareanu, pentru regia spectacolului " Steaua fara nume" la Teatrul Tineretului Piatra Neamt;Botond Nagy, pentru regia spectacolului "Nora" la Teatrul Maghiar de Stat Cluj."Chiritza in concert", dupa Vasile Alecsandri si Matei Millo, un spectacol concert de Ada Milea la Teatrul National Cluj-Napoca - castigator"Familia Addams", regia, coregrafia si costumele Razvan Mazilu la Teatrul Excelsior Bucuresti"Orasul nostru" de Thornton Wilder, regia Vladimir Anton la Teatrul "Tomcsa Sandor" Odorheiu Secuiesc.Premiul pentru intreaga activitate actrita - Rodica MandachePremiul pentru intreaga activitate actor - Mircea RusuPremiul special pentru video mapping - Andrei CozlacPremiul pentru intreaga activitate - scenograful Constantin CiobotariuPremiul special pentru teatru de papusi si marionete: Festivalul "Puppets Occupy Street" / "Papusile ocupa strada", Editia 2019 cu tema "Evolutie prin Revolutie" organizat de Teatrul pentru copii si tineret Colibri CraiovaPremiul British Council - Compania de Teatru GiuvlipenCea mai buna piesa romaneasca a anului - "Hai sa vorbim despre viata", de Ana Sorina CorneanuPremiul de Excelenta - Festivalul National de TeatruPremiul pentru intreaga activitate - Mia LiontescuPremiul special pentru machiaj de scena - Minela PopaPremiul special pentru activitatea de 6 decenii in editarea cartii de teatru - Viorica MateiPremiul special pentru promovarea teatrului-dans - Centrul independent coregrafic LinotipPremiul pentru intreaga activitate regie - Dragos Galgotiu