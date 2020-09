Premiile UNITER, decernate astazi in cadrul galei in Parcul Romanescu din Craiova

Sosirea invitatilor pe covorul rosu va fi transmisa live pe pagina de Facebook a UNITER, incepand cu ora 21,30.De la ora 22,30, ceremonia acordarii Premiilor UNITER va putea fi urmarita in direct pe TVR1, Radio Romania Cultural si online pe www.tvr.ro, www.uniter.ro si pe pagina de Facebook a UNITER."Un dusman nevazut, necunoscut, un virus buclucas ne-a lovit in plin si a scufundat, pentru o vreme, un titanic al sperantei intr-un ocean ostil si rece. Cu masca pe figura, ca in Commedia dell'arte, ne-am ascuns de public in asteptarea unor vremuri mai bune. Iata-ne acum in Craiova, in plin septembrie, in aer liber, intinzand panzele Galei si gata de a spune totul despre noi, cei care nu ne tinem gura, cand avem de spus ceva despre tot si despre toate", afirma presedintele UNITER, Ion Caramitru.Teatrul "Marin Sorescu" din Craiova va primi, in cadrul galei, Premiul presedintelui UNITER.La Craiova sunt asteptati, luni, 250 de artisti, profesionisti din lumea culturala, apropiati ai fenomenului teatral si ai Galei.Juriul final, format din Radu Apostol (regizor), Cosmin Ardeleanu (scenograf), Doru Mares (critic de teatru), Crina Muresan (actrita), Cristina Rusiecki (critic de teatru), va decide castigatorii celor 11 categorii de premii. La Gala va fi prezent si juriul de nominalizari , format din Calin Ciobotari, Ludmila Patlanjoglu si Maria Zarnescu.