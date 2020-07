Prima seara de TIFF 2020 in aer liber

Organizat in acest an exclusiv in aer liber, in 13 locatii din Cluj-Napoca si imprejurimi, Festivalul International de Film Transilvania isi deschide portile vineri, cu trei proiectii sold-out ale comediei romantice "La Belle Epoque/ Cei mai frumosi ani" (r. Nicolas Bedos), in Piata Unirii, USAMV si Bathory.Spectatorii prezenti la Gala de deschidere, incepand cu ora 21.00, vor avea parte de o surpriza muzicala speciala. Piata Unirii va deveni locul de intalnire al muzicii clasice cu sound-urile electronice moderne, intr-un moment artistic inedit: Sync the Classics - un nou concept al compozitorului si producatorului clujean Paul Ilea, cu participarea extraordinara a sopranei Zsuzsana Cerveni.Seara va continua cu proiectia filmului "La Belle Epoque/ Cei mai frumosi ani", cu Daniel Auteuil si Fanny Ardant, actrita distinsa in acest an cu trofeul Cesar pentru interpretare.In paralel, o a doua proiectie a filmului va avea loc la USAMV, in curtea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara. Aici, publicul va urmari un performance al Cluj Tango Orchestra - prima orchestra de tango argentinian din Romania.Primul weekend de festival va aduce pe marele ecran titluri din Competitia oficiala TIFF.(unlimited.tiff.ro).Weekend la Castel reprezinta doua seri cu proiectii speciale, organizate in decorul Castelului Banffy din Bontida.Sambata, 1 august, de la ora 21.30, Jean-Francois Zygel, un nume sonor in muzica clasica, va acompania live "Faust" (1926), capodopera lui F.W.Murnau, urmata de proiectia filmului "Geaca de piele" (Deerskin, r. Quentin Dupieux), programata la miezul noptii.Duminica, de la ora 21.30, cinefilii vor urmari aici "Fii ca apa" (Be Water, r. Bao Nguyen), documentarul despre Bruce Lee, iar de la 23.45, istoria muzicii electronice se va derula pe marele ecran in "Noul val" (Le choc du futur), in prezenta regizorului Marc Collin, co-fondatorul trupei Nouvelle Vague., iar regulamentul de participare la proiectii va fi respectat, in mod obligatoriu, atat de participantii si invitatii editiei, cat si de organizatorii festivalului.Numarul locurilor este limitat la toate proiectiile TIFF, iar